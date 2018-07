CHIRIVELLA MOT FRED: Nei, ikke mot konseptet Fred, men i duell mot fotballspilleren Fred. Her fra treningskampen mellom Liverpool og Manchester United natt til søndag. Foto: Carlos Osorio / TT NYHETSBYRÅN

Hevder RBK vil gjøre Liverpool-spiller til tidenes dyreste

Publisert: 30.07.18 08:24

FOTBALL 2018-07-30T06:24:06Z

Pedro Chirivella (21) skal være svært nær en overgang til Rosenborg, ifølge Liverpool Echo. Går overgangen i orden, blir han tidenes dyreste Eliteserie-signering.

Det var søndag at Liverpool Echo rapporterte om den norske interessen for Liverpools 21 år gamle spanjol.

– Liverpool vil få 2,4 millioner pund (25,8 mill. kroner) med en gang, men summen kan stige til 3,5 mill. pund (37,6 mill. norske) avhengig av bonuser. Chirivella kommer til å reise til Norge i løpet av de kommende dagene og fullføre den medisinske testen, var budskapet til lokalavisen, som la til at han trolig er på tribunen når RBK tar imot Celtic onsdag.

37,6 millioner kroner er langt høyere enn rekorden som tilhører John Carew, og 25,8 mill. er også mer enn de i underkant av 25 millioner kronene Rosenborg betalte da de gjorde kraftspissen til deres i 1999 (hentet fra Vålerenga) .

Chirivella blir dermed tidenes dyreste signering av en Eliteserie-klubb om overgangen går igjennom.

Overfor TV 2 vil ikke RBK-sjef Ivar Koteng kommentere saken, men Torbjørn Flatin, leder av Liverpools norske supporterklubb, gir et lite innblikk av hva som muligens venter for RBK.

– Jeg vil kalle ham typisk spansk. Han er god til å holde på ballen, god til å slå pasninger og er en intelligent spiller. Men med tanke på Liverpool mangler han litt trøkk, og han har slitt litt med den intense fotballen i England, sier Flatin til VG.

Han fulgte godt med på Chirivella da spanjolen var en del av deres juniorlag, men de to siste sesongene har midtbanespilleren holdt til i Nederland. Der har han spilt for Go Ahead Eagles og Willem II.

– Jeg vil si at de klubbene har passet ham bra. Han liker å ligge dypt og strø om seg med pasninger, men han trenger litt tid. Sånn sett har han vært en god spiller som har kommet til feil liga (Premier League), sier Flatin.

Han beskriver Chirivella mer som en Xabi Alonso-type enn en Steven Gerrard, uten å sammenligne nivået dem imellom, men lar seg noe overraske over at Rosenborg velger å bruke så mye penger på spanjolen.

– Han er ingen sjef, for å si det sånn, og etter norske forhold er det snakk om mye penger. Spørsmålstegnet mitt er om de forventer en som markerer seg umiddelbart. Han er ikke en som styrer kamper alene, sier Flatin, men legger til:

– Han er en sympatisk type og en seriøs kar, og jeg tror han kommer veldig godt med i Europa-satsingen deres.

PS: Chirivella har én offisiell ligakamp for Liverpool, klubben han ankom fra Valencias akademi som 16-åring. Den kom mot Swansea våren 2016.