Kjetil Rekdal avslører nerver i bunnkampen: – Har panikk for å tape

Publisert: 10.08.18 14:53

FOTBALL 2018-08-10T12:53:29Z

KRISTIANSAND (VG) Med vinnervilje, erfaring og disiplin er han i ferd med å gjenskape optimisme på Sørlandet. Men Start-trener Kjetil Rekdal (49) innrømmer at hans ekstreme konkurranseinstinkt kan sørge for en emosjonell berg-og-dal-bane.

– Når du vinner en fotballkamp, så er det en fantastisk følelse. Jeg gleder meg over det, men jeg har panikk for å miste det. Hvis du slurver inn mot neste kamp, så mister du kanskje den fantastiske følelsen du hadde, sier Rekdal til VG.

– Er det som en slags rus?

– Ja, det er akkurat det. Og den rusen vil du ikke miste. Det er klart at man skal glede seg og ha det gøy, men man må se fremover. Det er sikkert derfor jeg har panikk og da, for jeg har panikk for å tape neste kamp.

Se video av hvordan Start-spillerne beskriver Rekdal:

Har troen

Rekdal har et poengsnitt på 1,4 i sine fem kamper som Start-trener. Samtidig er ikke Rekdal selvsikker på at han faktisk holder Start i Eliteserien.

– Vi balanserer på en ganske smal knivsegg, men selvsagt tror jeg at vi skal klare å holde oss. Men jeg går ikke rundt og er selvsikker. Hadde jeg vært det hadde jeg sannsynligvis påvirket spillerne til å føle seg for komfortable, sier Rekdal til VG.

Den tidligere landslagskapteinen bruker ord som tydelighet, erfaring, psykologi og gode forberedelser da han forklarer snuoperasjonen i Start. Samtidig legger Rekdal opp til knallhard konkurranse om plassene på hver posisjon.

– Jeg setter to spillere opp mot hverandre i en posisjon, og den beste spiller. Da har du en konkurranse pågående. Da vet spillerne hva de skal forholde seg til. «Skal jeg spille på dette laget må jeg være bedre enn han». Og da velger de jo selv egentlig, sier Rekdal.

Da spillerne blir bedt om å beskrive Rekdal som trener, brukes ord som «en vinner», «ærlig» og «disiplinert». Start-treneren beskriver seg selv som en mann som tror på klisjeen «the sky is the limit».

– Jeg ser alltid etter ting som kan forbedres. Kanskje det er derfor jeg oppfattes som streng og. Det er opp og frem og lenger frem og lenger frem, og det må smitte over på de andre. Så må man legge lista på et realistisk nivå. Hvis ikke blir det nedtur på nedtur på nedtur, null selvtillit og bare tap.

Drømmer om utlandet

Rekdal jobbet som fotballekspert for Eurosport da han gikk i samtaler med Start. 49-åringen trivdes godt med TV-jobbing, og forteller at det måtte noe spesielt til for å lokke ham vekk fra ekspert-rollen.

– Fotballen utvikler seg i et vanvittig tempo, men å skaffe seg erfaring fra medieverden var uvurderlig, og den ville jeg ikke vært foruten, sier Rekdal som påpeker at han trives godt i Start.

– Det var noe med Start når jeg møtte dem, og hvordan de tenkte fremover i tid, som var triggende. Her går det an å få til noe. Å få Start og Sørlandet opp på øvre halvdel igjen. Det vil nok ta tid, men jeg ser på det som veldig realistisk, sier Rekdal.

Til tross for fullt fokus på Start, overlevelse i Eliteserien og muligheten for å ta Start til sin første cupfinale noensinne, har også Rekdal en større ambisjon i seg.

– Jeg har en drøm om å få oppleve utlandet igjen på en skikkelig måte. Da vet jeg at man må lykkes, og det presset legger jeg på meg selv, avslutter Rekdal.