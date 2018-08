SMIL, DU HAR GJORT EN GOD DEAL! Det gjelder vel kanskje mest for Jürgen Klopp (t.h.), og ikke like mye for José Mourinho (t.v.) Foto: AP / REUTERS

Kårer Manchester United til overgangstaper og kritiserer utlån: – Forstå det den som kan

Publisert: 10.08.18 13:59

FOTBALL 2018-08-10T11:59:01Z

Er du Liverpool-fan, har du grunn til å juble. Like fornøyde kan ikke Manchester United-supporterne være. Det er ekspertenes dom når de vurderer Premier League-lagenes sommer på overgangsmarkedet.

VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden og ekspert Lars Tjærnås er samstemte om hvilket lag som er vinneren: Liverpool.

– Først og fremst har de styrket det jeg mener, nesten i alle år, har vært en undervurdert del av fotballen: Keeperen. Alle mesterlag har en meget solid keeper, og nå har Liverpool det i Alisson. I tillegg har de styrket seg der de ønsket, og det tidlig, på midtbanen, med mer løpskraft og defensiv trygghet i Keita og Fabinho, sier Svegaarden, som også lister opp Everton og Fulham som vinnere på sommerens marked.

– Liverpool blir min vinner fordi de har nesten garantert handlet seg til fortsatt trygg plass blant topp fire, og dermed Champions League. De har imidlertid gjort mer enn det. De har handlet typer som har tettet de fleste hullene som var nødvendig å tette. De har fått trygg keeper, klart bedre balanse på midtbanen, og enda en ving som kan skape ubalanse og score ofte, stemmer Lars Tjærnås i, og legger til West Ham på vinnerlisten.

Bakgrunn: Alle PL-overgangene finner du her!

De to er også enige om den store taperen: Manchester United.

– Først og fremst fordi Mourinho tidlig signaliserte at han skulle ha inn en stopper. Klarte det aldri, og lot heller den lovende kraftpluggen Timothy Fosu-Mensah gå ut på lån. Forstå det den som kan. Så lenge manageren stadig messer om at han trenger nye spillere, men det ikke kommer noen, så er det et nederlag, mener Svegaarden, og tar med byrival Manchester City (Svegaardens lag i England, journ.anm.) samt Joshua Kings Bournemouth på taperlisten.

Lars Tjærnås legger Burnley og nyopprykkede Cardiff til, og forklarer hvorfor han mener Manchester United kommer aller dårligst ut.

– Det trenger ikke være negativt med lite aktivitet på overgangsmarkedet. For noen kan det være klokt å helle bevare ting som fungere. Når jeg setter Manchester United øverst er det mest på grunn av at de har en øverste sjef for spillergruppen som bruker enhver anledning til å fortelle hvor elendig klubben hans har gjort det, og hvor stort behov han har for forsterkninger, sier han.

PL-start fredag: Følg Man. United mot Leicester klokken 21.00 her!

Overgangsvinnere og -tapere Knut Espen Svegaarden, VG-journalist Vinnere: Liverpool, Everton og Fulham Tapere: Manchester United, Manchester City og Bournemouth Lars Tjærnås, ekspert og tidligere ass.manager i PL Vinnere: Liverpool, West Ham og Fulham Tapere: Manchester United, Burnley og Cardiff Erik Thorstvedt, TV 2-ekspert og tidligere PL-keeper Vinnere: Liverpool, Wolverhampton, Everton, West Ham og Brighton

Britiske Daily Mail er ganske så enig med de to ekspertene VG har snakket med. Ifølge avisen er det Liverpool, Fulham, Wolverhampton, Everton og West Ham som har manøvrert best på markedet i sommer.

Erik Thorstvedt synes det er en vanskelig oppgave å komme med en endelig dom, minner om at Everton ble kåret til overgangsvinner i fjor (startet sesongen med å ligge helt i bunnen), men legger på Brighton på vinnerlisten.

På taperlisten har Daily Mail Manchester United, Newcastle og Tottenham. Sistnevnte har ikke hentet en eneste spiller i sommer, noe som er unikt i Premier League -historien.

– Noen vil si at det Tottenham har gjort i sommer, er latterlig. Men (Spurs-manager Mauricio) Pochettino har i hvert fall ikke en haug av spillere han trenger å integrere slik Wolverhampton har, påpeker Thorstvedt overfor VG.

Fansen ser imidlertid ut til å være enig med den britiske tabloidavisen. Tottehams offisielle supporterklubb krever nå svar for hvorfor klubben ikke har klart å forsterke seg i sommer.