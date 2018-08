GIGANTER: Cristiano Ronaldo (t.h.) er ikke lenger i Real Madrid, men om du ønsker å se hans Juventus og Lionel Messis (t.v.) Barcelona, er det Strive som gjelder. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Strømmetjeneste har kjøpt La Liga- og Serie A-rettighetene

Publisert: 06.08.18 10:19 Oppdatert: 06.08.18 11:11

FOTBALL 2018-08-06T08:19:24Z

Ønsker du å se Cristiano Ronaldo og Lionel Messi denne sesongen, må du benytte deg av strømmetjenesten Strive.

Det bekrefter sportsrettighetsselskapet IMG i en pressemelding mandag, med litt under to uker til startskuddet går for La Liga - og Serie A .

– Dette er et veldig spennende prosjekt for IMG og for alle fotballfans i Skandinavia. Dette er to av de mest populære ligaene i verden, og Barcelonas Lionel Messi og Juventus’ nysignerte Cristiano Ronaldo er to av planetens beste spillere. Begge ligaene er veldig populære i Norden, sier Kristian Hysén, president i IMG Sverige, i pressemeldingen.

Ønsker du å få med deg de spanske og italienske storlagene i aksjon i hjemlig serie, må du ta i bruk strømmetjenesten Strive , som vil bli lansert før de første kampene sparkes i gang den 17. august.

Tjenesten koster 79 kroner i måneden eller 499 kroner i året, heter det i pressemeldingen, og du kan bruke data, tablet, mobil samt Apple TV og Chrome Cast for å få med deg kampene. Til sammenligning koster TV 2 Sport Premium, som du trenger for å se Premier Leauge, 399 kroner i måneden.

– De som i dag ser på fotball, må ofte for betale dyre sportspakker. Vi ønsker å tilby en slags à la carte-meny der du betaler for det du vil se og ikke alt annet også. Det skal være rimelig og fleksibelt, og der ønsker vi å gå i bresjen, sier Hysén til VG.

Han vil ikke si noe om prisen IMG har betalt, forteller at de første kampene nok går med engelsk kommentator, men at de er i gang med prosessen for å hente lokale kommentatorer. I tillegg bekrefter han at avtalen dreier seg om de tre neste sesongene av både La Liga og Serie A, altså ut 2020/21-sesongen.

– Det skal spilles 380 kamper i La Liga og 380 i Serie A. Alle de vil du kunne se på Strive, og så vil vi i fase to vurdere om vi skal opprette en lineær TV-kanal for å vise frem innholdet vårt der også, sier Hysén.

Avtalen betyr samtidig at Viasat ikke lenger vil vise La Liga eller Serie A, noe kanalen har gjort de siste tre årene.

PS: Girona og Valladolid sparker i gang La Liga den 17. august klokken 20.15. I Serie A er det Juventus og Chievo som møtes i den første kampen, lørdag klokken 18.00.