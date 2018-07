«MR. BOOF»: Felipe Carvalho tok seg en litt forlenget sommerferie. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Carvalho uteble fra VIF-treninger: – Skuffende

Publisert: 25.07.18 16:46

Vålerengas stopperkjempe Felipe Carvalho (24) har gått glipp av flere treninger etter sommerferien og hadde ikke avklart det med trener Ronny Deila på forhånd. Nå kan han vente seg sanksjoner fra klubben.

– Det er litt skuffende, siden det handler om å forholde seg til avtaler og det handler om å forholde seg til de andre i spillergruppa, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

Vålerenga har vært tilbake i trening siden mandag 23. juli, men Felipe Carvalho returnerte til hovedstaden først onsdag - og gikk dermed glipp av tre treningsdager. Ifølge Deila lå det en naturlig årsak bak.

– Han hadde kjøpt en leilighet i Uruguay og var nødt til å være til stede for å signere på avtalen. Problemet var at dette ikke var avtalt i forkant av at vi tok ferie, og dermed ble avtalen vår brutt, forklarer VIF-treneren.

Deila forklarer at han først forrige uke fikk en telefon fra publikumsyndlingen Carvalho med beskjed om at stopperen ville bli forsinket tilbake på jobb.

I løpet av uken har Carvalho lagt ut bilder av seg selv på ulike flyplasser, deriblant i Paris på onsdag, på Snapchat. Nå kan midtstopperkjempen vente seg sanksjoner fra sin arbeidsgiver.

– Vi må nok reagere og det handler om forholdet til spillergruppa, som ble skuffet over at han ikke kom sammen med de andre. Men det er ingen dramatikk i dette og vi håndterer det internt, forklarer Deila.

– Så det blir et lite bidrag til botkassa?

– Ja, vi skal ikke se bort fra at den får en liten berikelse, sier Deila - og understreker samtidig at Carvalho kom tilbake fra ferie i god form.

Carvalho har vært en av de større profilene i årets Eliteserien-sesong og signerte etter lengre tids spekulasjoner en ny treårskontrakt med hovedstadsklubben . «Mr. Boof» kom fra Malmö før sesongen og har vært Vålerengas beste spiller på VG-børsen til nå, med 14. plass totalt.

Vålerenga spiller treningskamp mot Ranheim lørdag og har neste seriekamp mot Sandefjord 5. august.