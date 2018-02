Mesterlig opphenting av Tottenham sikret godt utgangspunkt

Publisert: 13.02.18 22:36

FOTBALL 2018-02-13T21:36:14Z

(Juventus-Tottenham 2-2) Gonzalo Higuains to mål på de første ni minuttene holdt ikke for Juventus. Harry Kane og Christian Eriksen sørget for at Tottenham har et godt utgangspunkt før returoppgjøret på Wembley.

For selv om Gonzalo Higuain sendte hjemmelaget opp i 1-0 etter bare to minutter etter en lekker frisparkvariant, og 2-0 etter ni minutter på straffe, kjempet Tottenham seg inn igjen i oppgjøret.

Med sitt 16. mål på de siste 16 kampene og sin niende Champions League -scoring på like mange kamper, reduserte Harry Kane til 1-2 ti minutter før pause. Spissen ble spilt gjennom av Dele Alli og dro lekkert av en Gianluigi Buffon på bærtur og satte ballen i det åpne målet.

Scoringen var den første Juventus slapp inn på 575 minutter i 2018 - etter seks hele kamper i hjemliga liga og serie, pluss de første 35 minuttene av tirsdagens oppgjør, uten mål i mot.

Nevnte Higuain kunne blitt tremålsscorer på overtid av den første omgangen da han igjen fikk muligheten fra straffemerket, men skuddet gikk i tverrligger og ut. Det var det siste som skjedde i den første omgangen.

Og etter pause var det Tottenham som presset på for utligning, og fikk lønn for strevet etter 72 minutter.

Christian Eriksen utlignet med et hardt frispark langs bakken fra 20 meter, og sørget for et svært godt utgangspunkt for Tottenham til returoppgjøret på Wembley om drøye tre uker.

– Vi er sikre på at vi kommer til å få sjanser på Wembley. Vi går til den kampen fulle av selvtillit. Et veldig bra utgangspunkt, sier Eriksen til BT Sport etter oppgjøret.

– Det var en fantastisk kamp. Vi slipper inn to tidlige, men viser enorm karakter, var den noe kjedelige dommen fra Spurs-trener Mauricio Pochettino.

Men selv om Juventus rotet bort en gyllen mulighet til å få et godt utgangspunkt før returoppgjøret på Wembley, har de ikke tapt på 23 hjemmekamper i Champions League-sammenheng.

Sist gang laget tapte en hjemmekamp i turneringen var 10.april 2013, da de røk 0-2 hjemme for Bayern München. Siden den gang har det blitt 23 kamper på rad uten tap på hjemmebane - 14 seirer og ni uavgjorte.

2-2 betyr at Tottenham fortsatt ikke har tapt en kamp i denne sesongens utgave av Champions League.

– Vi viste karakter. Det var en kjempekamp. Et bra resultat, sier Kane etter oppgjøret.

Lagene møtes til returoppgjør på Wembley 7.mars.

– Da må vi hvert fall gjøre alt for å få en bedre start enn det vi fikk i dag. Vi har to mål med oss og gleder oss, avslutter Eriksen.