Zidane om å bli Juventus-manager: - Aldri si aldri

Publisert: 03.04.18 15:34

Real Madrid-manager Zinedine Zidane kan se for seg selv lede gamleklubben Juventus fra sidelinjen.

Tirsdag møtes de to europeiske gigantene til dyst i den første av to kvartfinaler i denne sesongens Champions League, og det blir en reprise av forrige sesongs finale.

Da gikk Zidanes Madrid seirende ut med sifrene 4–1 .

– Cardiff (der fjorårsfinalen ble spilt) har ingenting å si for denne kampen. Alle kamper lever sitt eget liv, sier Zidane i forkant av tirsdagens mestermøte.

Zidane om Juve-mulighetene

Han tok over sjefstolen i Real Madrid etter Rafael Benítez, det etter å ha vært i og rundt den spanske hovedstadsklubben (først som spiller frem til 2006, deretter som trener for Real Madrid Castilla fra 2014) siden 2001. Han kom til klubben fra nettopp Juventus for over 600 millioner kroner , og ble med det den tids dyreste fotballspiller.

– Om jeg kommer til å bli Juventus-manager en dag? Aldri si aldri, men jeg er fornøyd her jeg er nå. I øyeblikket tenker jeg bare på Real Madrid, og jeg vil ikke tenke på fremtiden, sier Zidane.

Tilbake til kampen tror heller ikke Juventus-manager Massimiliano Allegri at kampen i Cardiff forrige sommer har mye å si.

– Selvsagt har jeg sett finalen om igjen flere ganger, men jeg vil si at laget, spesielt i Europa, men også i Serie A, har forbedret seg mye. Og spesielt mye med tanke på å håndtere de vanskelige øyeblikkene i løpet av en kamp, sier han ifølge Football Italia .

– Kampen i Cardiff var en viktig lekse for oss med tanke på å vokse og forbedre oss. Det viktige er alltid å være fokuserte, konsentrerte og oppofrende, sier han.

VGs tips: Ronaldo scorer

Allegri bringer også frem de store ordene i beskrivelsen av Cristiano Ronaldo.

– Det er på sin plass å gratulere Ronaldo. At en spiller i en alder av 30 eller 31 år forandrer spillestilen sin fullstendig, er noe helt ekstraordinært, sier han om 33-åringen.

Den portugisiske målmaskinen er kanskje den som trives aller best når det virkelig gjelder, og det gjør det så absolutt tirsdag kveld.

Ronaldo avsluttet forrige sesong med to nettkjenninger mot nettopp Juventus i CL-finalen (4-1-seier) og har scoret hele 12 i samme turnering denne sesongen. Vi tror han pynter på den statistikken i Torino, og at han scorer til 2,50 i odds er absolutt spillbart .

