I TENKEBOKSEN: Petter Northug er usikker på om han skal satse på ski neste sesong. Nå må han muligens også ta stilling til et erstatningssøksmål. Foto: FRODE HANSEN / VG (innfelt: SKJERMDUMP: INSTAGRAM.COM/JANTELOV1)

Northug la ut navnet på voldtektstiltalt Molde-spiller - kan bli tatt til retten

Publisert: 09.04.18 15:00 Oppdatert: 09.04.18 15:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T13:00:01Z

Advokat Øyvind Panzer Iversen sier at de vil vurdere rettslige skritt mot Petter Northug, det etter at skistjernen la ut navnet på den voldtektstiltalte Molde-spilleren på sosiale medier.

– Jeg synes Northug sitt utspill er langt over streken, og ulovlig. Jeg vurderer det for å være en ærekrenkelse, og nå vil vi vurdere hvordan vi skal håndtere det videre. Ærekrenkelse er ikke straffbart, men vi vil ikke utelukke et erstatningskrav. Vi kommer til å foreta en grundig vurdering.

Det sier Øyvind Panzer Iversen i advokatfirmaet Øvrebø Gjørtz til VG. Han er forsvareren til Molde -spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt .

Bakgrunnen er at Petter Northug la ut navnet på den voldtektstiltalte Molde-spilleren da Rosenborg tok imot Molde denne helgen. Northug var selv til stede på kampen, og det var i en såkalt instagram-story at skistjernen «outet» Molde-spilleren.

«[Molde-spillerens navn] ska fengsles! 3–0» skrev Northug i en video av RBK-fansen som sang nettopp det.

Litt senere slettet Northug, som har over 400.000 følgere, videoen - og la ut en ny en.

«Sorry! Noen skal fengsles <3 4–0» fulgte han opp med.

– Når man navngir på den måten Northug gjør, er man over kanten, mener advokaten, og sier at de har et øye på hvem som navngir spilleren og hvordan det gjøres.

På spørsmål om hva Northug-leiren tenker om et mulig erstatningskrav, svarer manager Are Sørum Langås følgende i en SMS:

– Det ble lagt ut en film fra tribunen med sang om en spiller som skulle fengsles og en tekst med innholdet i sangen. Dette ble umiddelbart slettet da han ble gjort oppmerksom på sammenhengen og saken rundt nevnte spiller. Utover det har jeg ingen kommentar.

PS: Spilleren hevder seg uskyldig i tiltalen, som har en strafferamme på mellom tre og ti år i fengsel.

Denne artikkelen handler om Molde

Petter Northug