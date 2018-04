I DIALOG MED VG: Fra høyre: Sarpsborg 08-spillerne Anders Kristiansen, Jon-Helge Tveita og Joachim Thomassen. Foto: Trond Solberg/VG

Seks av ti eliteseriespillere har ikke planer for livet etter karrieren

Publisert: 22.04.18 12:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-22T10:34:15Z

Sarpsborg 08-keeper Anders Kristiansen (28) og Bodø/Glimt-kaptein Martin Bjørnbak (26) innrømmer at de kan bli stresset av å tenke på det. I en undersøkelse VG har utført sammen med NISO oppgir nesten seks av ti norske toppspillere at de ikke vet hva de skal gjøre når karrièren er over.

– Det er jo litt ekkelt når du ikke vet hva du har lyst til å gjøre. Jeg er veldig usikker på hvilken retning jeg skal gå. Når jeg prater med andre folk, og det trenger ikke bare være fotballspillere, så har de helt klart foran seg hva de ønsker å drive med, sier den kraftfulle Bodø/Glimt -kapteinen, Martin Bjørnbak, til VG.

Mens fotballkarrieren er kort, er livet etter karrièren langt. Det er Anders Kristiansen klar over, uten at det gjør valget lettere. Stavanger-karen storspilte i mål for Sarpsborg 08 sist sesong, men han er usikker på hva som venter i fremtiden.

– Jeg er der at jeg egentlig ikke vet helt hva jeg skal gjøre, sier Kristiansen.

Må forsørge familien

VG møter Kristiansen på Sarpsborg stadion sammen med lagkameratene Joachim Thomassen (29) og Jon-Helge Tveita (26). Trioen har nettopp gjennomført en tøff formiddagsøkt på østfoldingenes grønne kunstgress.

Forberedelsene til en ny kamp er i gang. Samtidig legger ingen av dem skjul på at de har reflektert mye over hva som venter dem når karrieren som eliteserieprofiler er over.

– Det kommer stadig opp. Jeg har familie og barn som jeg skal forsørge. Når du sitter der for deg selv, kommer det av og til opp tanker om det, forteller Kristiansen.

28-åringen har vært inne på tanken om å bli keepertrener, men da måtte det i tilfelle vært på toppnivå. Et av spørsmålene Kristiansen stiller seg, er om han ønsker å ofre enda flere helger med familien til fordel for en jobb i fotballen etter at hans aktive karriere er over.

– Vi kunne vært et perfekt team, da! skyter lagkaptein Joachim Thomassen inn.

Han drømmer selv om å bli trener for et topplag.

– He-he. Ja, jeg kan vel ringe deg, «Jokke», sier Kristiansen og smiler, før han blir mer alvorlig.

– Men jeg vet ikke hvor jeg står om 10 år. Da er jeg 38. Ønsker jeg da å jobbe innenfor fotballen, eller er jeg mettet på det livet? Jeg ser egentlig heller ikke noen andre alternativer akkurat nå. Jeg har prøvd å gå litt på skole, men jeg blir mett med en gang. Det er liksom ikke noe for meg.

Drømmen

For lagkamerat Thomassen er situasjonen litt annerledes. Den 29 år gamle venstrebacken har et ganske sterkt ønske om å være en del av fotballmiljøet også etter at han har lagt opp.

Derfor har Thomassen tatt både C- og B-trenerkurs.

– Å bli trener for et topplag er en drøm. Jeg liker den bransjen vi er i nå, dette sirkuset. Jeg ønsker å gå den veien, men det er ikke et «must». Jeg har også begynt på nettstudier i markedsføringsledelse. Så vi får se hva det blir til etter hvert, sier Thomassen.

– I undersøkelsen sier seks av ti spillere at de ikke vet hva de skal gjøre etter karrieren. Hva synes du om det tallet?

– Etter å ha vært i miljøet i så mange år, så overrasker det meg ikke.

– Blir dere, som fotballspillere, orientert godt nok om hvilke muligheter dere har?

– Jeg føler at det har blitt bedre, men det er fortsatt en vei å gå for å legge enda bedre til rette for, sier Thomassen.

Viktig for NISO

Thomas Kristensen er styremedlem og kommunikasjonsansvarlig i spillernes fagforbund, NISO. Han opplyser at arbeidet med å veilede spillere i arbeidet med livet etter karrieren har høy prioritet.

– Det er en veldig viktig oppgave for NISO, kanskje den viktigste i årene som kommer. For det er noe alle utøvere må tenke på. Vi har blant annet opprettet noe som heter «Idrettens karrieresenter» som er et samarbeid mellom NISO og Norges Fotballforbund, sier Kristensen, før han fortsetter:

– Alle våre medlemmer blir også invitert til karriereveiledning minst to ganger i året. Det er for alle, enten du har en plan og trenger litt finpuss før et jobbintervju, eller om du ikke har peiling på hva du skal gjøre. Dette er et tema vi vil jobbe med fremover og forsøke å skape størst mulig oppmerksomhet rundt. For at spillerne forbereder seg, er kjempeviktig.

– Toppidrettsutøvere kan være nyttige

Samtidig mener Thomassen at spillere bør være smarte og forsøke å knytte kontakter og tilegne seg kunnskap lenge før de gir seg med fotballen.

– Skole er ikke for alle. Derfor gjelder det å ta med seg så mye man kan på den reisen man har innen toppidretten. Det er for eksempel mye nyttig man kan ta med seg gjennom arbeid med samarbeidspartnere. Det er mange store og fine bedrifter man kan lære av og skaffe seg en vei inn hos. Det gjelder å være nysgjerrig og søkende, påpeker Thomassen.

Han mener fotballspillere kan ha mye å bidra med også i det sivile yrkeslivet.

– Toppidrettsutøvere kan være veldig nyttige for bedrifter. Det handler om at vi hele tiden lever under et konstant press om å levere resultater. Vi har hele tiden kniven på strupen med tanke på å få nye kontrakter. Vi er også vant med et miljø hvor det er veldig høyt under taket – med direkte tilbakemeldinger. Det gir oss et veldig bra «skall», om jeg kan si det sånn, som vi kan ta med ut i arbeidslivet.

Startet firma

En av Sarpsborgs mange rogalendinger, er Jon-Helge Tveita. 26-åringen har vist seg som anvendelig spiller som trener Geir Bakke har hatt god bruk for. Senest mot Vålerenga i begynnelsen av april banket «siddisen» inn en av rundens vakreste scoringer. Det er imidlertid ikke bare nydelige mål Tveita står for.

Han leverer også sportsklær til idrettslag og deres medlemmer i Stavanger-området, etter at han startet opp en franchise-butikk sammen med tidligere eliteserieprofil Bjørnar Holmvik for rundt to år siden.

– Nå har vi fått med en tredjemann også. Det handler om å signere klubber over en viss tid, så leverer vi utstyr til medlemmene og fotballagene deres, forteller Tveita engasjert.

Samarbeidet startet da Holmvik og Tveita spilte sammen i Bryne. Sistnevnte funderte da på hva han skulle gjøre etter karrieren.

– Da kom Bjørnar opp med forslaget om å starte en sportsbutikk. Det ble etter hvert til en franchise som har gått veldig bra. Det er også det jeg tenker å drive med etter karrieren, forteller Tveita, før Kristiansen tar over ordet:

– Jeg syns det er Jon-Helge har gjort er steinkult. Jeg var jo sammen med ham i Bryne da han begynte å prate om dette. I starten var jeg ikke sikker på om det kom til å bli noe av, men så begynte han og Bjørnar å få gang på ting. Det er bare til å heie på folk som får til sånne ting. Det er veldig bra, roser keeperen.

Fakta BAKGRUNN: For åttende året på rad har VG, i samarbeid med spillerforeningen NISO, gjennomført en spørreundersøkelse blant spillerne i Eliteserien ved hjelp av programmet SurveyXact. Undersøkelsen er sendt til 371 spillere med kjent telefonnummer eller epostadresse. Av disse har 121 besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 32,5. Antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål.

Fokuserer kun på fotballen

Fotballspillere har i utgangspunktet mye fritid – hvis man bare ser på tidsplanen. Derfor er det en del som mener at det burde være mulig å studere eller jobbe utenom. Men livet som toppidrettsutøver innebærer mer enn «bare» de timene man er i fysisk aktivitet.

– Jeg ser ikke på det som veldig aktuelt å gå på en annen jobb nå. Sånn som i dag har jeg, som keeper, hatt en veldig tøff økt med masse avslutninger på meg. Jeg vil heller prioritere å gå hjem og hvile nå, enn å gå til en ny jobb, før jeg skal hente ungen i barnehagen, sier Kristiansen.

Helt siden ungdomsårene i Viking har 28-åringen vært kjent som en ekstremt dedikert spiller som er villig til å ofre det som må til for oppnå sitt fulle potensial. Det gjør også at livet hans vanskelig kan kalles A4.

– Mannen i gaten jobber gjerne fra mandag til fredag. Når fredagen kommer, kan han kanskje legge beina på bordet, ta seg en sekspakning med øl, spise hva han vil for så å gå på aktiviteter med familien i helgen. Da må vi i stedet «spisse» kroppen inn mot søndagens kamp – med nok søvn, riktig mat og mye hvile. At jeg skal prestere dagen etterpå, er noe jeg har i bakhodet hele veien. Det preger livet mitt på alle områder. Det gjør at jeg for eksempel ikke kan gå til Tusenfryd med ungene på lørdagen siden jeg har en viktig kamp på søndagen. Alt blir lagt opp etter fotballen, forteller Kristiansen.