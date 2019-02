Solskjær hyller fansen etter sliteseier: – Fantastisk

FOTBALL 2019-02-03T15:57:12Z

LEICESTER (VG) (Leicester City – Manchester United 0–1) Ole Gunnar Solskjær (45) forblir ubeseiret som United-manager etter sin tiende kamp i jobben – en sliteseier mot et lag som alltid skaper trøbbel for storklubbene.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 03.02.19 16:57 Oppdatert: 03.02.19 17:21

Og på bortebane har han fortsatt full pott: Fem seirer av fem mulige. Det gjør ham til den første United-manageren siden Sir Alex Ferguson som vinner fem bortekamper på rad.

Som så mange ganger før var det to stjernespillere som reddet Solskjær: Paul Pogba og Marcus Rashford. Franskmannen serverte engelskmannen på nydelig vis i det som ble kampens eneste scoring.

Duoen har etter åtte Premier League kamper stått bak 70 prosent av Manchester Uniteds 20 scoringer.

– Gode spillere gjør hverandre bedre. Jeg kan bare forklare slike mål med kvalitet. Når du har kvalitetsspillere får du kvalitetsprestasjoner, sier Solskjær til VG om den dødelige duoen.

Etter kampen gikk han til den tilreisende United-fansen for å takke dem.

– Jeg vil at de skal vite at de gjør en kjempejobb for laget. Det er fantastisk å høre dem. Våre fans har alltid vært verdens beste. De fortjener å bli takket av oss etter en slik innsats, sier Solskjær.

Rett i strupen

Med visshet om at Leicester har slått Manchester City og Chelsea og spilt uavgjort mot Liverpool i løpet av den siste drøye måneden, gikk United rett i strupen på hjemmelaget på King Power Stadium.

Allerede etter fire minutter fikk Marcus Rashford en gigantisk mulighet til å score kampens første mål da han mottok et innlegg fra Luke Shaw nærmest på åpent mål, men headingen hans gikk over.

Han burde definitivt scoret, men lot seg ikke be to ganger da en ny mulighet dukket opp takket være det som har utviklet seg til å bli en av Premier Leagues mest dødelige kombinasjoner: Pasning fra Paul Pogba, klinisk avslutning av Rashford, og en drømmestart for Solskjær før det var gått ni minutter.

– Gutten blir bare bedre og bedre, sier Solskjær om Rashford.

Etter åtte Premier League-kamper under nordmannen har den franske midtbanespilleren og den engelske spissen, enten gjennom mål eller assist, vært involvert i hele 14 av lagets 20 scoringer. Tre av målene har kommet etter at en av dem har servert den andre.

I United-svingen overdøvet bortefansen hele stadion med Solskjær-sangen: «You are my Solskjær, my only Solskjær, you make me happy when skies are grey» , sang de tilreisende supporterne etter å ha bivånet nok et mønsterangrep i god United-ånd.

Kampen bød på enorme rom for begge lag, og Leicester kjempet seg gradvis inn i kampen igjen før pause. James Maddison sto bak vertenes største sjanse før hvilen, men oppofrende forsvarsspill av Éric Bailly og Luke Shaw hindret baklengsmål for Solskjærs menn.

Leicester-press

Etter sidebyttet økte Leicester-presset, men de helt store sjansene uteble. Nærmest var Jamie Vardy med en akrobatisk avslutning, men David De Gea klarte med nød og neppe å hindre at ballen gikk i mål.

De fleste United-stjernene har fått et solid løft under Solskjær, men ett unntak skiller seg ut: Alexis Sánchez. Premier Leagues best betalte spiller fikk sjansen fra start mot Leicester, men klarte aldri å prege kampen og kastet hanskene sine i bakken i frustrasjon da Solskjær til slutt valgte å erstatte ham med Anthony Martial.

– Jeg synes Alexis spilte bra i dag, men vi trengte å endre dynamikken i kampen. Jeg tror ikke det er noe problem med selvtilliten til Sánchez. Det kommer, sier Solskjær.

Det bidro ikke stort til å endre et kampbilde som ga følelsen av at United kunne slippe inn utligningen når som helst. Heldigvis for Solskjær har han kanskje verdens beste keeper mellom stengene: De Gea leverte en mesterlig redning på et frispark fra Rachid Ghezzal som hadde retning mot krysset.

Leicester-forsvareren Jonny Evans – tidligere lagkamerat av Solskjær i United – misbrukte deretter en gigantisk mulighet da han sleivet og bommet på ballen i utmerket scoringsposisjon.

Jamie Vardy måtte også rive seg i håret da hans avslutning, helt umarkert i feltet, endte i fanget til De Gea.

– David er en fantastisk keeper. Han gjorde minst to toppredninger, sier Solskjær.

Dermed slapp Solskjær med skrekken etter en nervepirrende andreomgang.

Og Manchester United er tilbake på vinnersporet etter feilskjæret mot Burnley.