Her blir Molde knust av «lillebror»: - Burde fått ut mer

Publisert: 09.06.18 07:54

FOTBALL 2018-06-09T05:54:25Z

Molde trenger over tre skudd mer for hver scoring enn Kristiansund. Nå etterlyser Ole Gunnar Solskjær at noen tar ansvar på topp.

– Vi burde hatt mye mer poeng og ligget lenger opp opp på tabellen, avgjort mange av kampene vi tapte poeng. Spissene våre har ikke satt nok av sjansene våre og det er ingen av dem som har sagt «denne spissplassen er min», analyserer Molde-sjefen.

Han tar en prat med VG under oppladningen til helgens «Derbylørdag», med bortekamp mot de lokale rivalene fra Nordmøre - Kristiansund. Og da blir han presentert en ganske, for Molde, dyster statistikk. For lørdagens motstander trenger tre avslutninger mindre for hver scoring så langt i Eliteserien:

Molde: 8,3 avslutninger per mål . Kun Start (11,5), Stabæk (8,9) og Bodø/Glimt og Lillestrøm (begge 10,2) er mindre effektive.

. Kun Start (11,5), Stabæk (8,9) og Bodø/Glimt og Lillestrøm (begge 10,2) er mindre effektive. Kristiansund: 5,11 avslutninger per mål. Kun Ranheim (fire avslutninger) og Sarpsborg 08 (akkurat fem avslutninger) er mer effektive.

Bamba > Molde

Tross den store forskjellen i effektivitet, tror ikke Solskjær det er noe han kommer til å slite med hele sesongen.

– Nå begynner endelig Daniel Chima Chukwu å komme i kampform etter mye på benken i Polen, i tillegg til at vi jobber med å få Leke James frisk og rask. Jeg håper at en av dem står fram og krever spissplassen, sier han.

Det var knyttet store forventninger til hva Molde-angrepet kunne få til denne sesongen, men til sammen har Moldes syv angripere scoret seks mål. Kristiansunds toppscorer Dauoda Bamba, som også avgjorde kampen sist lagene møttes, står alene med syv nettkjenninger.

– Han er et angrep alene i den formen han er i nå, sier Solskjær om mannen han må forsøke å stoppe på lørdag.

I tillegg til å være en kamp om tre poeng, legger ikke den tidligere Manchester United-spissen skjul på at det er en ekstra stemning rundt dette lokaloppgjøret. Han vokste selv opp i nærheten av Kristiansund stadion.

– Som Clausenengen-gutt har jeg alltid håpet på borteseier på Kristiansund stadion og det gjør jeg på lørdag også. Jeg er nok den største Kristiansund-supporteren som håper på to tap i året, sier Solskjær og ler.

Men også den sportslige betydningen er stor for Molde. Med seier på lørdag og om to uker mot Stabæk, vil de kunne reise til Brann Stadion 2. juli på skuddhold. Da er de nødt til å unngå tap - som de ikke klarte da ta Kristiansund vant 1–0 på Aker Stadion forrige høst og sørget for at gullet matematisk ble sikret Rosenborg.

– Jeg pleier ofte å snakke med Christian (Michelsen, Kristiansund-trener), men ikke før disse kampene. Han får ingen tips om hvordan han kan slå oss, sier han.

Kvalitetsstempel

Nevnte Michelsen tror mye av Moldes ineffektivitet skyldes det han kaller «stang ut».

– I tillegg er det nok enklere å forsvare seg, Molde er et lag som angriper og er favoritter i de fleste kampene. De skaper mange sjanser, men det er vanskelig å se hvor store sjansene er ut fra statistikken. Og så har vi en Bamba i kanonslag, så enkeltspillere har mye å si, også, analyserer han.

Men han legger ikke skjul på at statistikken er et aldri så lite kvalitetsstempel for hans eget lag.

– Det er veldig bra å se at vi er så flinke til å omsette sjansene våre. Vi er veldig bevisste på det og hamrer løs på kassa på hver trening, sier Michelsen og legger til at det er «litt tilfeldigheter også».

At Bamba har scoret mer enn hele Molde-angrepet til sammen - og Modles ineffektivitet, for den saks skyld - har han liten interesse av å prate om. I stedet fremhever han kollektivets betydning for at Bamba har prestert på det nivået han har gjort denne sesongen og gleder seg til «Derbylørdag» foran et fullsatt Kristiansund stadion med mange nordmøringer på tribunen.

VGs tips: Uavgjort

Dette er et herlig nabooppgjør der Kristiansund BK har levert til godkjent så langt i år. Mens Molde ligger på en skuffende 7.plass. Begge lag vant sist. Men vi noterer at moldenserne ikke har vunnet borte siden mars.

Vi tror ikke gjestene får noe gratis her heller, og foreslår et spill på uavgjort til 3,35 i odds. Spillestopp er kl. 17.55, og Eurosport Norge viser kampen.