Brann-stopperne før RBK-møtet: – Skal knuse spissene vi møter

Publisert: 27.05.18 15:22 Oppdatert: 27.05.18 16:58

BERGEN (VG) De mener de er Eliteseriens beste midtstopperduo. I kveld har Vito Wormgoor (29) og Bismar Acosta (31) planer om å knuse Nicklas Bendtner (30) og Alexander Søderlund (30).

– Med all respekt for dem, så bryr vi oss lite om hvilke spisser vi møter. Jobben vår er å knuse spissene vi møter. De har vist at de kan være farlige, men det kommer de ikke til å være på søndag. Da skal duoen på jobb, sier Brann-kaptein Vito Wormgoor til VG med et smil og glimt i øyet.

Sammen med stoppermakker Bismar Acosta , har nederlederen sørget for at Brann både er serieleder og har det gjerrigste forsvaret så langt i årets Eliteserie.

Bergenserne har kun fire baklengsmål på elleve kamper, og satser på å fortsette å holde det antallet etter møtet med Rosenborg på «Supersøndag».

– Det kommer til å bli en bra duell. Vi har vært gode defensivt så langt, og de har vist at de kan score mål. Så får vi se hvem som går seirende ut av duellen, sier Acosta om møtet med Rosenborg-spissene Alexander Søderlund og Nicklas Bendtner.

Wormgoor om Acosta: – Helt «loco»

Også serietoeren fra Trondheim har en solid stopperduo i Tore Reginiussen og Even Hovland. Seks baklengsmål på elleve kamper er kun to mer enn Brann.

– Hvem er den beste stopperduoen i Eliteserien?

– Er det et spørsmål? Jeg vet hva du vil at jeg skal si, sier Wormgoor og ler.

Han liker ikke å snakke om seg selv og stoppermakker Acosta som de viktigste grunnene til Branns solide defensive sesongstart. Brann-kapteinen poengterer at alle elleve er en viktige og trekker frem at «forsvarsjobben starter med han med draktnummer ni, angriperen».

– Men vi er jo den beste duoen, sier nederlederen og smiler.

Acosta er inne i sin fjerde sesong i Brann-trøya, mens Wormgoor akkurat har begynt på sin andre. På den korte tiden sammen har de blitt et skummelt stopperpar å møte for angripere.

– Når jeg ser på ham ved siden av meg, så er det som å møte et monster. På en god måte selvfølgelig. Han er et beist og han ser jo ut som han er helt «loco» (gal på spansk), sier Wormgoor om stopperkollegaen.

– Jeg tror ikke spisser gleder seg til å møte oss.

Får besøk av kjæresten og sønnen

Stopperduoen fant tonen raskt i Brann, og Acosta sier at han fort skjønte at Wormgoor ville bli en god venn for ham da nederlederen kom til klubben.

– Jeg tenke med en gang «dette er en fyr jeg kommer til å like». Han er en veldig god venn, som jeg kan le sammen med og være avslappet sammen med. Og så er en han en veldig god kaptein, sier costaricaneren.

De to er begge fedre, og kanskje er det noe av grunnen til at duoen «klikker« så godt. Wormgoor er far til tre jenter, mens Acosta har to sønner som bor på Costa Rica sammen med hans kjæreste.

– Det er mange som har spurt meg hvordan det er for meg å bo her alene uten dem, men det går veldig fint. Sannheten er at jeg alltid har vært vant til å bo for meg selv. Hun har sine ting å gjøre der borte og jeg er her for å gjøre mine ting, sier Acosta.

Costaricaneren forteller at han gleder seg stort til kjæresten og hans ene sønn kommer på besøk til Bergen om noen få uker. De skal være der i tre måneder sammen med ham.

– Da kommer jeg til å bli enda mer avslappet, rolig og klare å fokusere enda mer på det jeg skal gjøre. Familien min er viktig for meg, sier 31-åringen.

De lever begge to et rolig liv utenfor fotballbanen. Wormgoor sier favoritthobbyen er å være med sine tre døtre, mens costaricanske Acosta har funnet en annen hobby som gir ham ro.

– Fishing, yes.

– Hva liker du med fisking?

– Jeg vet ikke helt. Jeg liker det bare, sier han og smiler.

