Touré vil ta hevn på Guardiola ved å spille for ett pund i uka

Yaya Touré (35) er så innstilt på å få «hevn» overfor Pep Guardiola og vise at han ikke er ferdig som fotballspiller, at han er villig til å spille for ett pund i uka.

Det er snaut 11 norske kroner.

Hans frittalende agent, Dmitri Selyuk, forklarer hva som må til:

– Yaya har mange tilbud fra ulike land hvor de står klar med store penger. Men vi har bestemt oss for å vie neste sesong til Guardiola og bevise Manchester City -fansen at Yaya ikke er ferdig med fotballen, sier Selyuk i et intervju med Sport24.

Men Yaya Touré vil ikke spille for hvem som helst i England. Det må være et topp 6-lag.

– Jeg sier det offisielt: Yaya er klar til å komme som bosman-spiller til hvilken som helst topp 6-klubb i England med en lønn på ett pund i uken og med bonuser i tillegg som baserer seg på ulike suksesskriterier. Jeg tror ikke han vil takke nei til Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham eller Liverpool, sier agenten og retter skytset mot Pep Guardiola som «bare» slapp til Manchester City-veteranen ved «bare» 17 anledninger i rekordsesongen.

– Kriminelt

– At Guardiola satte en stopper for Yaras karriere i Manchester City var ikke en tabbe, det var «kriminelt». Men den boomerangen vil treffe Pep, tordner agenten.

I går tok Touré et kraftig oppgjør med gamlesjefen i France Football. Der anklaget han Guardiola nærmest for rasisme.

– Han insisterer på at han ikke har noen problemer med svarte spillere, men det er fordi han er for intelligent til å bli tatt for det. Når du innser at han har problemer med afrikanere, uansett hvor han er, så får det meg til å stille spørsmål, sa den ivorianske midtbaneveteranen som også hadde spanjolen som sjef i Barcelona.

– Jeg tror jeg har hatt å gjøre med en fyr som bare vil ha revansj. Han var misunnelig på meg og tok meg for å være en rival. Jeg følte meg ydmyket, sa Touré ifølge NTB.

Han anklager spanjolen for å ha nektet ham å få en skikkelig avskjed etter åtte år i klubben - slik Andrés Iniesta fikk i Barcelona og Gianluigi Buffon ble til del i Juventus.

– Jeg ville likt å forlate klubben med følelser, slik Iniesta og Buffon gjorde, men Pep stoppet meg.

Da Pep Guardiola fikk spørsmål om kritikken fra Yaya Touré etter å ha vært med i en golfturnering i Girona, hadde han følgende kommentar:

– Jeg kommer ikke til å kommentere dette. Jeg har ingenting å si om Touré.