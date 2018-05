Viking-stopper røk i tottene på Aalesund-stopper etter hjemmetapet

(Viking – Aalesund 0–2) Begeret rant over for Viking-stopper Leo Østigård (18) etter det han mener var en bevisst albue fra Kaj Ramsteijn (28) etter kampslutt i toppkampen mellom Viking og Aalesund.

Dramatikken var ikke over da dommer Christian Moen blåste av kampen på 0–2 mellom Viking og Aalesund.

Den innlånte Molde-stopperen Leo Østigård fyrte på alle plugger da han og Aalesunds Kaj Ramsteijn smalt sammen i en duell omtrent i det dommeren blåste. Østigård måtte holdes tilbake av lagkameratene, og var tydelig forbannet og frustrert etter tapet.

– De gir oss albuer hele tiden. Han slår meg etter kampen, men hvis de vil holde på slik, er det helt greit. Jeg synes det er dårlig , sier 18-åringen til Eurosport etter kampen.

18-åringen mener nederlenderen med vilje satte en albue i ansiktet hans etter at dommeren blåste av, noe Aalesund-stopperen benekter.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Om han sier det er han en løgner. Ingenting mer. Jeg gjorde det ikke, sier han til TV 2 .

Begge slapp fra tumultene uten at dommer Moen trakk frem kortene.

Ubeseiret

Østigård og resten av Viking-laget måtte to ganger se ballen gå i nettet bak egen keeper, først da Holmbert Fridjonsson headet inn et innlegg fra landsmann Aron Elis Thrándarson etter 37 minutter og så da Sondre Brunstad Fet pirket inn 2–0 etter 64 minutter.

Både før, mellom og etter målene skapte Viking store sjanser og de presset sunnmøringene hardt, men de greide aldri å få hull på den oransje forsvarsblokken.

– Jeg ba om en taktisk perfekt kamp og det fikk jeg. Jeg er stolt av guttene i dag, sier Aalesund-trener Bohinen, som før kampen forsøkte å skyve presset over på Viking , til Eurosport.

Etter tirsdagens seier er Aalesund fremdeles ubeseiret ni kamper inn i sesongen, og de har fått en ørliten luke på fire poeng ned til serietoer Viking.

Viking-trener Bjarne Berntsen hadde lite å si på at de for andre gang denne sesong måtte gå poengløse av banen.

– Jeg tenker at det var fortjent. Aalesund var solide, de hindrer oss i å spille vårt spill, vinner duellene i egen boks og scorer to. Da er det fortjent, sier han til Eurosport.

Mer skadetrøbbel

Et lite skår i gleden for Bohinen og Aalesund er at deres allerede lange skadeliste, med spillere som Jernade Meade, Torbjørn Agdestein, Daníel Leó Grétarsson og Bjørn Helge Riise, kan ha vokst ytterligere.

Halvveis ut i tirsdagens toppkamp måtte målscorer Fridjonsson kaste inn håndkleet, og et kvarter ut i andre omgang røk også servitør Thrándarson ut.

