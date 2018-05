Derby-sjefen langer ut mot Johansen før playoff-duell

Publisert: 10.05.18 13:32 Oppdatert: 10.05.18 14:36

FOTBALL 2018-05-10

Derby-manager Gary Rowett (44) mener Fulhams Stefan Johansen (27) skulle vært utestengt fra hele playoff-sluttspillet etter en omdiskutert duell i helgens kamp mot Birmingham.

Det var i det 73 minutt av søndagens Championship oppgjør borte mot Birmingham, mange mener Johansen burde fått rødt kort.

Fulham lå på det tidspunktet under 0–2, og en frustrert Johansen an dundret inn i en duell med Jota Peleteiro, og det så ut til å være en albue som traff spanjolen i ansiktsregionen. Mens Jota lå på gresset og vred seg, ble Johansen oppsøkt av rasende motspillere, mens han selv indikerte at det var skulderen han hadde brukt.

– Den der er stygg fra Stefan Johansen. Det er unødvendig tøft, det synes jeg er i hvert fall et gult kort. Han er ikke interessert i ballen i det hele tatt, sa Viasat-kommentator Paul Thomas Clay som konkluderte etter å ha sett reprisen:

– Det der er rødt kort, synes jeg.

Assistentdommeren var tett oppi situasjonen, og dommeren blåste frispark. Ettersom dommerne hadde fått med seg episoden ble den ikke etterforsket i etterkant av det engelske fotballforbundet (FA).

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at dersom dette var i Premier League, så ville han vært ute av begge semifinalen og finalen. For det var ikke akkurat noen glimrende takling, sier Rowett ifølge Derby Telegraph i forkant av fredagens semifinale oppgjør.

Derby spiller hjemme mot Fulham i den første av to semifinaler. Vinnerlaget går til playoff-finalen på Wembley mot vinneren av Middlesbrough og Aston Villa. Det er en kamp der Premier League-plass og rundt 1,5 milliarder kroner står på spill.

Ifølge Rowett burde altså ikke Johansen få sjansen til å spille Fulham opp «i det gode selskap».

– Han kommer til å være tilgjengelig, han spiller og det vil ikke utgjøre noen stor forskjell når kampen er i gang. Men, ja, jeg synes det var rart det ikke fikk konsekvenser, sier Rowett.

Men det var ikke bare Johansen som slapp billig unna i oppgjøret mellom Birmingham og Fulham, som førstnevnte vant 3–1 slik at Cardiff tok den direkte opprykksplassen.

I det 63. minuttet var det Johansen som var offeret da David Davis klippet ham ned, og ble belønnet med gult kort.

Se episoden her:

Stefan Johansen har uansett hatt en solid sesong for Fulham, og startet 43 av 46 ligakamper. Han har scoret åtte mål for London-laget i Championship.

Den norske landslagskapteinen kom til klubben fra Celtic før sesongstart i fjor, og kan bli med å få klubben opp i Premier League etter nedrykket for ganske nøyaktig fire år siden.

Johansen er ikke akkurat kjent for å gå forsiktig inn i duellene, og han har fått ti gule kort i ligaen denne sesongen. Han fikk også mye oppmerksomhet etter en «takling» på Bulgaria-trener Ljuboslav Penev i 2014 .