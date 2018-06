Engelsk scoringsfest og Kane-hat trick mot sjanseløse Panama

NIZHNY NOVGOROD (England-Panama 6–1) Forrige gang England scoret like mange mål i én VM-kamp, vant de finalen - i 1966. Nå er toppscorer Harry Kane (24) og kompani videre fra gruppespillet etter storseier.

– Fantastisk! Jeg er så stolt av guttene. Vi bare nyter det, og nyter å være her, sa en meget fornøyd Kane til BBC etter kampen.

– Vi må gå inn til kampen mot Belgia for å vinne den, men denne seieren gir oss litt mer ro. Vi får se hva som skjer, legger kapteinen til.

Spørsmålet er om det vil være en fordel å vinne gruppa, ettersom det da trolig vil bli et møte med Brasil eller Tyskland i en eventuell kvartfinale ...

Førsteomgangen var ikke ferdigspilt før England hadde slått rekorden på fire VM-mål i en og samme kamp. Den var fra 1966-finalen (4–2 mot Tyskland), og etter storseieren mot Panama er England videre fra gruppespillet her i Russland.

Fair play-regelen gjør at England ligger best an før «gruppefinalen» mot Belgia i Kaliningrad, dersom den kampen ender med uavgjort. England har to gule kort, mot Belgias tre før den siste kampen. Begge land står med seks poeng og 8–2 i målforskjell.

Med 31 grader i skyggen på 2,5 milliarder kroner-anlegget i Nizhny Novgorod var det spørsmål om England kom til å kunne bli slitne i sommervarmen. Men i stedet rant målene på:

1–0 (6): John Stones headet umarkert inn en corner etter seks minutter.

2–0 (20): Harry Kane satte inn en knallhard straffe høyt i målet etter at Jesse Lingard ble lagt i bakken på vei mot keeper.

3–0 (36): Engelsk kortpasningsspill kuliminerte med at Raheem Sterling fant Lingard, som fra 18 meter skrudde ballen vakkert høyt oppe i keepers venstre hjørne.

4–0 (40): Et innøvd frisparktreff, hvor Jordan Hederson la inn i feltet, Kane headet tilbake til Sterling, som headet rett på keeper fra kloss hold. Stones hadde en lett jobb med å heade sin andre for dagen.

5–0 (45): Kane ble dratt ned av overivrige forsvarsspillere i feltet. Dommere blåste straffe, og spissen satte inn sitt fjerde VM-mål omtrent helt likt det første.

6–0 (61): Ruben Lofthus-Cheek skjøt fra 17 meter, og på en dag som denne traff den selvsagt Kane helt på offsidelinjen i hælen - og spratt inn.

Dermed ble Kane den første til å score tre mål for England i samme kamp siden Gary Lineker gjorde det mot Paraguay i 1986. Kane har nå fem VM-mål totalt, og det er like mange som Geoff Hurst. De to deler andreplassen bak Lineker som troner på topp med ti.

BØRS: ENGLAND - PANAMA ENGLAND (3–5–2): Jordan Pickford - 5

Kyle Walker - 4

John Stones - 7

Harry Maguire - 5

Kieran Trippier - 6

Jordan Henderson - 6

Ruben Loftus-Cheek - 5

Jesse Lingard - 6

Ashley Young - 5

Raheem Sterling - 5

Harry Kane - 8 (Banens beste) Sum 11 mann: 62 PANAMA (4–5–1): Jaime Penedo - 3

Michael Murillo - 3

Roman Torres - 5

Fidel Escobar - 3

Eric Davis - 4

Armando Cooper - 4

Edgar Barcenas - 5

Gabriel Gomez - 4

Anibal Godoy - 3

Jose Luis Rodriguez - 5

Blas Perez - 4 Sum 11 mann: 43 Sjanser: 7–3

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 6 Egyptiske Ghead Zaglol Grisha gjorde en OK figur i Nizhny Novgorod. Burde slått hardere ned på Panama-spillernes oppførsel ved begge straffesituasjonene. Vurdert av Yngve Gjerde og Petter Fløttum.

Så hva skal vi si om Panama?

Foruten reduseringsmålet etter Richard Vilas frispark som ble sklidd inn i målet av medinnbytter og eldstemann Felipe Baloy (37), 13 minutter før slutt:

God tur hjem, i VM har dere lite å gjøre for øyeblikket. Laget evnet aldri å gi England kamp, og utmerket seg strengt tatt mest med regelbrudd i feltet, dommerklager og forsøk på å la idømte straffespark utsettes. Men «trikset» med å la fem-seks spillere stå i veien for Kane før han skulle skyte, og senere keeper Jaime Penedos gjemsel ved stolpen helt til dommeren blåste, fungerte dårlig.

Mannen med 108 mål på 136 Tottenham-kamper, klinte ballen opp mot nettaket utagbart to ganger. Nå er Kane toppscorer i VM med fem mål.

Så hva skal vi si om England?

Motstanderne i VM hittil har vært svake, og den virkelige testen kommer mot Belgia. Men at Gareth Southgate har evnet å få på plass en leken, teknisk engelsk utgave som spiller for hverandre, virker helt sikkert. Og resultater som fra dagens kamp oppleves svært sjeldent i moderne VM-historie.

PS! VM-rekorden for største seier er Ungarns 9-0 mot Sør-Korea i 1954, Jugoslavias 9–0 mot Zaire 20 år senere og Ungarns 10–1 mot El Salvador i 1982-VM.