Takket nei til 10 millioner i februar. Nå har Stabæk-spilleren ingen tilbud

Publisert: 05.07.18 19:02

Stabæk gikk glipp av en kjempemulighet til å tjene flere millioner, da Ohi Omoijuanfo (24) takket nei til å signere med den kinesiske klubben Henan Jianye i februar. Nå er det stille rundt Stabæk-spissen sier sportssjef Inge André Olsen(40).

– Akkurat nå har det vært ganske stille rundt de aller fleste Stabæk-spillerne. Vi har ingen bud som vi sitter og forhandler om, sier Olsen.

Sportssjefen, som uttrykket irritasjon over at Omoijuanfo avslo tilbudet i februar, sier at han og spilleren har kommet seg videre.

– Det er selvfølgelig bittert når en så god økonomisk avtale ikke går igjennom, men det er spilleren som bestemmer og som må være komfortabel med valget, utdyper Olsen.

Både den nye Stabæk-treneren Henning Berg og sportssjef Inge André Olsen skryter av Omoijuanfo som spiller, men ingen av dem har hørt om noen konkrete bud på spilleren. Det har derfor vært stille rundt Stabæk-spissen etter milliontilbudet i februar.

Omoijuanfo selv sier at det er flere klubber som uttrykt interesse for han denne sommeren, men ønsker ikke å si til VG hvilke klubber det er.

– Det kan fort komme noe konkret nå til sommeren, men vi får se om det er bra for både Stabæk og meg, sier Ohi Omoijuanfo.

Trener Henning Berg har bare vært i klubben i to dager, men er positiv til at Omoijuanfo kan få nye tilbud hvis han fortsetter den gode utviklingen.

– Jeg ville ikke blitt overrasket hvis andre klubber så på Omoijuanfo, men han kan fortsatt spille bra her og utvikle seg, og eventuelt gå når tiden er inne, sier Stabæk-treneren.

Ohi Omoijuanfu har kontrakt med Stabæk ut 2020-sesongen. Han sier grunnen til at han takket nei til tilbudet han fikk i februar er fordi motivasjonen hans ikke er penger, men å utvikle seg mer.