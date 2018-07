KANDIDATER: Cristiano Ronaldo (t.h.) er ferdig, men hvem kommer inn? Neymar, Eden Hazard og Kylian Mbappé er blant de heteste kandidatene. Foto: AFP, AP

Åtte som kan erstatte Cristiano Ronaldo i Real Madrid

Publisert: 13.07.18 06:58 Oppdatert: 13.07.18 07:16

ST. PETERSBURG/OSLO (VG) Cristiano Ronaldo har forlatt Real Madrid, men det er nok av spillere som kan være 33-åringens arvtager.

I kjølvannet av Ronaldos overgang fra Real Madrid til Juventus, har VG sett på hvem som kan erstatte portugiseren i den spanske hovedstaden.

1. Neymar

Alder: 26

Posisjon: Venstrekant

Klubb: PSG

Verdens dyreste fotballspiller har blitt koblet til Los Blancos en rekke ganger siden han byttet ut med Barcelona med PSG. Real Madrid-president Florentino Pérez har åpenlyst snakket om sin beundring for brassen, selv om den franske hovedstadsklubben ikke skal være spesielt interessert i å selge superstjernen.

Venstrekanten anses imidlertid av mange som verdens tredje beste spiller – bak nettopp Ronaldo og Lionel Messi – og er da en som nevnes som en naturlig Ronaldo-erstatter.

2. Kylian Mbappé

Alder: 19

Posisjon: Høyrekant

Klubb: PSG

Når man nevner en 19-åring som en potensiell Ronaldo-arvtager, er det gjerne som en mer langsiktig løsning. Men ikke denne gangen. Neymars PSG-kollega Kylian Mbappé har tatt fotballverden storm, og holder i skrivende stund lekestue på verdens største scene . Real Madrid måtte garantert punget ut for VM-finalisten, men at han kanskje er den ideelle Ronaldo-erstatteren med tanke på alder, ferdigheter og potensial, er det vel liten tvil om.

Etter at Frankrike slo Belgia i VM-semifinalen tirsdag kveld, stilte VG Mbappé et spørsmål om stjerneplassen som har åpnet seg i Madrid, men den unge PSG-stjernen var åpenbart ikke i humør for spekulasjoner.

Han smilte litt oppgitt, ristet på hodet og gikk etter å ha fått Ronaldo-spørsmålet.

3. Eden Hazard

Alder: 27

Posisjon: Høyre/venstrekant, offensiv midtbane

Klubb: Chelsea

Denne mannen gikk tapende ut av semifinaleduellen med ovennevnte Mbappé, men det er liten tvil om at Eden Hazard er blant de beste. Han har vært stabilt god for Chelsea i en årrekke, og nå som han har blitt 27 år gammel, er han nok i sin beste alder, og burde samtidig ikke vente altfor lenge dersom han vil spille for Real Madrid.

Å spille i den hvite Real Madrid-drakten har han tidligere omtalt som «en drøm». Belgieren har åpenlyst flørtet med de regjerende Champions League-mesteren, og med Ronaldo borte kan kjærligheten slå ut i full blomst.

Eden Hazard avslo alle forespørsler om intervju i pressesonen etter Belgias 1-0-tap mot Frankrike tirsdag.

4. Leroy Sané

Alder: 22

Posisjon: Venstrekant

Klubb: Manchester City

Den VM-vrakede tyskeren hadde en fantastisk sesong i Manchester City, og det er liten tvil om hvilke kvaliteter han besitter. Er i skrivende stund fornøyd under Pep Guardiolas ledelse, men 22-åringen har potensialet til å en dag kunne herje i Real Madrids angrepsrekke. Lynhurtig, teknisk god og med evnen til å både score og servere, er han en mann som en dag kan fylle Ronaldos sko.

5. Robert Lewandowski

Alder: 29

Posisjon: Spiss

Klubb: Bayern München

Det er ikke bare kantspillere som kan erstatte Ronaldo, som jo har spilt spiss de siste årene. Fra spissplass har han hamret inn scoringer, og det samme har Robert Lewandowski gjort i Tyskland. Bayern München-spissen skal være lysten på å forlate Allianz Arena, og i og med at han fyller 30 år i august, kan dette være en gyllen mulighet til å komme seg til Real Madrid.

6. Harry Kane

Alder: 24

Posisjon: Spiss

Klubb: Tottenham

De fleste lag kunne vel tenke seg å ha England-kapteinen i stallen. Harry Kane ligger an til å bli toppscorer i VM, og selv om han nylig forlenget kontrakten med Tottenham, er det ikke bare-bare å si nei til Real Madrid, dersom de skulle komme med et tilbud.

I en alder av 24 år har han fortsatt en lang karriere foran seg, og evnene som målscorer er upåklagelige. Det er ikke veldig sannsynlig at han kommer til å forlate nye White Hart Lane med det aller første, men likevel et interessant alternativ for Los Blancos.

7. Mohamed Salah

Alder: 26

Posisjon: Høyrekant

Klubb: Liverpool

Brennhet i fjor, men i likhet med Kane, forlenget han nylig kontrakten med Liverpool. Derfor er heller ikke han et veldig sannsynlig overgangsobjekt, men kan være et interessant alternativ i fremtiden. 26-åringen, som var med på å tape Champions League-finalen for nettopp Real Madrid, kan nok la seg friste etter hvert, men etter bare én sesong på Anfield, er han nok ikke tilbøyelig for å flytte på seg helt ennå.

8. Paulo Dybala

Alder: 24

Posisjon: Offensiv midtbane, spiss

Klubb: Juventus

Cristiano Ronaldo gikk en vei – kanskje Dybala går den andre? Argentineren gleder seg nok over muligheten over å spille med Ronaldo, men ville nok også gledet seg over en overgang til den spanske hovedstadsklubben hvor en posisjon i angrepet er ledig. At Juventus er åpne for og på ny sette seg ved forhandlingsbordet med Real Madrid for å diskutere en Dybala-overgang er heller lite sannsynlig.