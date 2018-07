Rosenborgs matchvinner (18): - Kommer ikke til å få sove

Publisert: 07.07.18 19:50 Oppdatert: 07.07.18 21:21

FOTBALL 2018-07-07T17:50:52Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg - Tromsø 2–1) For en uke siden var Rosenborg syv poeng bak Brann - lørdag kveld er de bare ett. Matchvinner Erik Botheim (18) lover at han ikke kommer til å sove i natt.

– Det er en helt fantastisk følelse. Jeg kommer ikke til å sove i natt, det lover jeg deg, sier matchvinneren til Eurosport etter kampen, mens han samtidig mottar Kjernens hyllest.

18-åringens mål ble til slutt avgjørende da Rosenborg knappet innpå tre nye poeng til Brann - før serielederen skal spille mot Bodø/Glimt søndag kveld. Han scoret etter et glitrende angrep med Søderlund, Jensen og Levi, avslutningen var kontant og mellom beina på Kongshavn.

– Det var instinkt. Jeg tenkte bare på å komme meg inn i boksen og så at ballen kunne havne der. Så fikk jeg ballen og satte den mellom beina på keeper. Det var en digg scoring, sier matchvinneren til VG.

Feiringen med rockefot og dansebevegelser slo an - Kjernen hadde fått en ny helt.

- Han har hatt veldig stor utvikling og jeg har hatt dårlig samvittighet for at han ikke har fått sjansen tidligere. Da passet det bra i dag, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Måtte tenke nytt

Trener Kåre Ingebrigtsen måtte nok en gang legge hodet i bløt, og tenke alternativt, for å sette opp startelleveren.

Med Pål André Helland og Anders Konradsen ute med nye skader, fikk Erlend Dahl Reitan fornyet tillit på venstre back, mens Birger Meling - nå indreløper - spilte på sin tredje plass på tre kamper.

Den første store sjansen fikk Jonathan Levi allerede etter to minutter, men omgangens snakkis oppstod kvarteret ut i omgangen.

En frisk Botheim løp inn fra venstre, og fikk akkurat et touch på ballen før Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn kom sklidende inn i stor fart.

Dommerne samtalte seg imellom, og kom frem til at de ikke hadde grunn til å blåse straffe, til tross for at tv-bildene viste at det var kontakt. Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen viste VAR-tegnet fra trenerbenken.

Tok ledelsen

Ti minutter før pause skulle hjemmelaget endelig fått sitt ledermål.

Tromsøs beundringsverdige naivitet ble til slutt straffet, og det var kaptein Mike Jensen som stjal ballen høyt i banen, og avanserte.

Pasningen ut til høyre mot Levi var i slappeste laget, men i stedet for å gå på skudd selv, spilte svensken tilbake til Jensen, og satte med det to motspillere ut av spill.

Jensens avslutning fra tjue meter var strålende, og akkurat utenfor Kongshavns rekkevidde. Stillingen stod seg til pause, uten videre dramatikk.

Drama mot slutten

Tre minutter ut i omgangen gikk hjemmelaget i angrep høyre, med Levi, Meling og Søderlund.

Et pasningsforsøk traff foten til Tromsø-kaptein Simen Wangberg, og rullet foran mål til - hvem andre - Erik Botheim. Avslutningen var kontant, og feiringen prisverdig, med både rockefot og dansesteg, til hjemmefansens store begeistring.

Tromsø fikk fornyet håp på slutten, med Runar Espejords redusering.

– Det var forholdsvis rolig i 85 minutter, de skapte ikke én sjanse. Så får de én, og den scorer de på, sier RBK-treneren til VG.

TIL-trener Simo Valakari var greit fornøyd tross tapet.

– Jeg angrer ikke på måten vi spiller i dag. Rosenborg var gode i dag og vi var ikke på vårt beste, sier han til VG.