Lothar Matthäus hyller John Stones: - En av verdens beste

Publisert: 11.07.18 09:38 Oppdatert: 11.07.18 10:26

FOTBALL 2018-07-11T07:38:55Z

Tyskland-legenden og Englands straffenemesis har blitt en usannsynlig tilhenger av «Three Lions» - og midtstopper John Stones i særdeleshet.

– Jeg har begynt å heie på England og så at de hadde noe på gang da de slo Tyskland i en treningskamp for to år siden. Da fikk jeg følelsen av at dette laget kunne bli farlig i de kommende turneringene, sier Lothar Matthäus ifølge the Telegraph .

Han er en av de aller største tyske fotballspillerne gjennom historien og var med da Englands straffe-forbannelse for alvor tok til i VM i 1990 - sist gang England var i semifinale.

– Det engelske landslaget har tjent på at trenerne jobber jevnlig med disse unge spillerne, du kan se hvordan de har forbedret seg. Derfor er England fortsatt i VM - de har lært å skyte straffer!

Lothar Matthäus er blant legendene FIFA har invitert til Russland. Det er også Wes Brown - til Bernt Hulskers store irritasjon:

En av spillerne som får midtbaneelegantens uforbeholdne hyllest er Harry Kane .

– Han er en kandidat til årets spiller i verden. Det største trofeet i år er VM og hvis du vinner det, kan du være verdens beste spiller, sier han.

Han vet bedre enn mange hva han snakker om - etter å ha vært kaptein og ledet Tyskland til VM-gullet i 1990, ble han den foreløpig eneste som ble kåret av FIFA til verdens beste spiller. Men det er Manchester City -stopper John Stones, som har gått noe under radaren, Matthäus virkelig har lagt sin elsk på.

– Jeg sa til han som satt ved siden av meg at «denne Stones, han er en av de beste midtstopperne i verden», forklarer 57-åringen, som fikk 150 landskamper for Tyskland.

VGs tips: England-seier

Kroatia har kommet til VM-semifinalen på den harde måten, via en tøff gruppe og etter straffesparkkonkurranse mot både Danmark og Russland. England har på sin side hatt en langt mer takknemlig vei og hadde få problemer med å håndtere Sverige på lørdag.

Kroatene så slitne ut mot slutten av Russland-kampen og England har hatt en nær optimal oppladning til denne semifinalen. Derfor tror vi England går til finale til 2,20 i odds .

Kampen spilles klokken 20.00 og vises i Norge av TV 2.