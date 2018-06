Foto: Bjørn S. Delebekk

Sverige-kapteinen: – VAR-dommerne føler ikke adrenalinet ute på banen

Publisert: 26.06.18 13:55

FOTBALL 2018-06-26T11:55:47Z

JEKATERINBURG (VG) Sveriges lagkaptein Andreas Granqvist er skeptisk til videodømmingen i Russland-VM. Han får støtte av mange kjente fotballpersonligheter etter gårsdagens VAR-kaos.

Da «Granen» tirsdag møtte VM-pressen før skjebnekampen mot Mexico, kom han med kritiske kommentarer:

– Ta Iran mot Portugal: For meg var det en tvilsom straffe. Og vi mot Tyskland – det føltes som en 100 prosent straffe – men ble ikke VAR-vurdert, sier han om situasjonen tidlig i kampen da Marcus Berg ble lagt ned av Jérôme Boateng.

Granqvist understreker at det finnes positive ting hvis soleklare straffer blir avslørt, offside og filming.

– Men visse beslutninger er merkelige. Det sitter fire-fem gubber der som skal ta en avgjørelse. De føler ikke adrenalinet som er der ute på banen.

VAR-dommerne til samtlige kamper, uansett hvor de går, sitter i et rom i Moskva. Sveriges anfører mener også at VAR-systemet kan medføre at dommerne blir feige:

– Dommerne vil ikke ta avgjørelser, de venter på signaler fra VAR-dommerne, selv om det er soleklare situasjoner.

Janne Andersson, landslagssjefen, støtter til dels sin elev:

– I bunn er VAR positivt, men enn så lenge har ikke systemet satt seg. Det er ingen konsekvente linjer. Jeg er helt enig med Andreas når det gjelder det som skjedde mot Tyskland. Da jeg etterpå fikk se det på video, oppdaget jeg at dommeren var langt bak situasjonen og vanskelig kunne se hva som skjedde. At han da ikke håndterte det via VAR gjør meg forundret. Jeg var forundret under kampen og ble enda mer forundret da jeg så det etterpå.

Han snakker altså om det som skjedde mot Tyskland da Marcus Berg ble stoppet av Jérôme Boateng, som senere ble utvist. Dommeren reagerte ikke og sjekket heller ikke på VAR. Tyskerne vant til slutt 2–1 .

Mandag var VAR i fokus etter en rekke situasjoner. Både Portugal og Iran ble idømt straffer etter at dommerne hadde sett på videoskjermen ved siden av banen – og Spania fikk sin 2–2-utligning godkjent etter VAR-gransking.

– Hvilken komedie, skrev Alan Shearer på Twitter.

– Jeg har aldri vært så nær å banne på direkte TV.

En annen tidligere målscorer, Gary Lineker, skrev dette:

– Iran får en latterlig VAR-straffe, fordi Spania får et VAR-mål. Galskap!

James Milner uttrykte seg slik, også han på Twitter:

– Hvis vi fortsatt ikke får den riktige avgjørelsen, så hvorfor bry seg om dette? Målteknologi er grei: Mål eller ikke mål. Rask, enkel, riktig og god bruk av teknologi.

På BBC Radio fastslo Robbie Savage at «VAR er noe rør», mens hans sidemann Andy Cole sa at «jeg synes faktisk er det all right».

Andreas Granqvist åpner for øvrig for at det blir slutt på landslaget etter VM. Sverige må vinne mot Mexico, så sant ikke Sør-Korea står for en sensasjon mot Tyskland, om det ikke skal bli hjemreise allerede torsdag for det svenske VM-laget.

Svenskene fikk ikke lov til å bruke hele gressmatten under dagens trening på Tsentralnij Stadion i Jekaterinburg. Begge 16-meterne var dekket av plast for å skåne dem foran onsdagens kamp.