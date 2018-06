Belgia-treneren før England-kampen: – Å vinne er ikke vår prioritet

KALININGRAD (VG) Belgia-boss Roberto Martinez (44) er noe så sjeldent som åpen om at det ikke betyr noe å vinne kampen mot England i kveld.

– Vi har satt oss i den situasjonen vi ville - vi er videre. Vi vil gjøre en god prestasjon mot England, men prioriteten er ikke å vinne, sier Martinez på pressekonferansen i Kaliningrad - landområdet som ligger ved siden av de baltiske stater, atskilt fra resten av Russland geografisk.

England og Belgia står helt likt før kampstart på poeng og målforskjell. England har imidlertid fått ett gult kort mindre enn motstanderen, og leder dermed gruppen på det .

Begge lagene vil være favoritter i 8-delsfinalen uansett om det er Senegal, Colombia eller Japan som står på motsatt halvdel. Hvem av disse duellantene i gruppe H som ender hvor, vil være klart etter 16.00-kampene er ferdigspilt når lagene løper utpå Kaliningrad stadion klokken 20.

Hvis vi ser for oss at England og Belgia vinner sine 8-delsfinaler, vil vinnerlaget i gruppen unngå Brasil i kvartfinalen, gitt at VM-favoritten slår ut Mexico i sin 8-delsfinale. Mens taperlaget møter vinneren av Sveits-Sverige.

Dermed ligger en mulig farsekamp i luften: Ruten for taperlaget er på papiret lettere. Men Gareth Southgates uttalelser i går var helt klare:

– Vi vil fortsette å vinne fotballkamper, og vinne gruppen. Det viktige er at vi bygger et lag som har følelse for England og som alltid vil vinne. Jeg kan ikke se for meg en situasjon hvor jeg står foran spillerne og sier annet enn at vi skal vinne; det er slik vi har jobbet i to år, sier Englands landslagssjef, som dog kommer til å rotere på laget.

Eric Dier flankerte ham på pressekonferansen og spiller helt sikkert.

Martinez poengterer at han ikke ville risikere å miste spillere med karantene til sluttspillet. Han kommer trolig til å stille med omtrent et helt reservelag, utenom på keepersiden hvor Thibaut Courtois vil stå.

– Det eneste jeg vil ha, er en god prestasjon fra gruppen, og at alle etter det kan bidra best mulig inn i sluttspillet. Det er vår prioritet. Hvis vi kan vinne? Flott. Men prioriteten er noe annet, innrømmer treneren.

På VGs spørsmål om hvordan han vurderer kvaliteten på egne spillere og deres sjanse til å ta gullet nå som mange andre sliter, svarer han slik:

– Vi vet alle om talentet vi har i gruppen. Det er en generasjon å være stolt av. I Belgia er det bare elleve millioner innbyggere, men vi har likevel noen «outstanding» enkeltspillere. Men VM bryr seg ikke om individuelle kvaliteter, bare grupper som jobber hardt og har vinnermentalitet, sier Martinez, og fortsetter:

– Hvis man ikke kontrollerer følelsene, er det vanskelig å komme over en dårlig start. Det kan man se på Tyskland, Argentina og Spania som sikret gruppeseieren de siste fem minuttene. Det VM handler om, er alle situasjoner som er foran deg.

