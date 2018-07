RIVALER: Antoine Griezmann (t.v.) og Luis Suárez er til daglig rivaler i Atlético Madrid og Barcelona. Fredag møtes de i VM for Frankrike og Uruguay. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Suárez glefser mot Griezmann etter Uruguay-utsagn

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 05.07.18 20:25

Publisert: 05.07.18 20:25

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Frankrike-stjernen Antoine Griezmann (27) kaller Uruguay sitt «andre land». Men ønskes ikke velkommen av Luis Suárez (31).

– Uruguay er mitt andre land. Det er en nasjon og et folk som jeg elsker, og jeg har mange venner der, sa Antoine Griezmann på en pressekonferanse i tidligere denne uken, etter at det ble klart at Uruguay ble kvartfinalemotstander i VM.

Den franske Atlético Madrid-stjernen har knyttet tette bånd til det lille, søramerikanske landet gjennom folkene han har møtt i fotballkarrieren.

– Det begynte i Real Sociedad. Den første treneren som ga meg tillit på A-laget, Martin Lasarte, var uruguayansk. Og da jeg begynte på førstelaget var det en annen uruguayansk spiss, Carlos Bueno, som også var ny. Vi ble gode venner. Vi knyttet tette bånd, og jeg ble preget av kulturen hans, sier Griezmann i et intervju med L’Équipe Magazine.

I dag er Uruguay-midtstopper Diego Godín, hans lagkamerat i Atlético og nabo i Madrid, faktisk gudfaren til Griezmanns datter Mia. Han er også god venn med Godíns stopperpartner José María Giménez.

– En gang spurte jeg til og med Godín om å skaffe meg en Edinson Cavani-drakt. Jeg fikk det. Og jeg hadde lenge det uruguayanske flagget som avatar på WhatsApp, sier Griezmann.

Det mest synlige tegnet på at han er preget av Uruguay, er drikken han til stadighet bærer på og drikker: Maté , en koffeinholdig, varm drikke basert på tørkede blader fra planten yerba mate , regnet som Uruguays nasjonaldrikk .

Suárez: – Han er fransk

– Hver sesong har jeg hatt en eller to uruguayanske lagkamerater med meg. Det som gjør meg uruguayansk, er at jeg har samme stil som Godín og Cavani, som gir alt, aldri gir opp og gjør alt for lagkameratene. Det blir et veldig sterkt emosjonelt øyeblikk for meg å møte dem, sier Griezmann.

Men Uruguays største stjerne, Luis Suárez, vil ikke høre snakke om «uruguayanske Griezmann».

– Antoine Griezmann sier at han er halvt uruguayansk, men han er fransk, og han vet ikke hva det er å føle seg uruguayansk, ser Barcelona-spilleren ifølge Marca .

Den kontroversielle spissen, som har møtt Griezmann i mange dueller mellom Barcelona og Atlético Madrid, gjør ingenting for å senke temperaturen før fredagens storkamp i Nizjnij Novgorod.

– Han vet ikke hvem vi er eller hva vi må ofre for å lykkes i fotball, som barn, i et land med så få innbyggere. Han bruker tradisjonene våre og kan snakke samme språk, men vi føler oss annerledes, sier Suárez.

Deschamps: – Glad Griezmann er fransk

Under torsdagens pressekonferanse med Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps spurte VG ham om det finnes noe uruguayansk ved Griezmann.

– Jeg er veldig glad for at Antoine er fransk. Jeg vet ikke om han har noe uruguayansk i seg. Men det man kan si er at han helt klart, og heldigvis for oss, har en evne til å ofre seg og jobbe hardt når laget ikke har ballen. Sånn har han alltid vært. Han går jo Atlético-skolen, og der har du ikke noe valg, sier Deschamps til VG.

– Hvordan vil du sammenligne ham og Suárez?

– Det er to totalt forskjellige spillertyper. Suárez er en ren spiss, mer spydspiss enn Antoine.

– Uruguays midtstoppere Godín og Giménez kjenner Griezmann godt fra Atlético Madrid. Kan det være et handikap for ham?

– De har kanskje en fordel ved at de kjenner ham godt, men Griezmann kjenner dem også. Han kjenner dermed både styrkene deres og garantert svakhetene, hvilke situasjoner de ikke trives i. De liker hverandre godt og er masse sammen i Atlético, men i morgen er de fiender. Det blir mye respekt fra begge sider, men i 90 minutter blir de motstandere. De kommer til å gjøre alt for å begrense Antoine, mens Antoine vil prøve å straffe dem.