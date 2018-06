ARG: Lionel Messi, Javier Mascherano (til v.) og og lagkameratene innser at Kroatia er for sterke. Foto: Petr David Josek / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Slik forklarer Argentina-sjefen Messis VM-nedtur

Publisert: 22.06.18 05:35

FOTBALL 2018-06-22T03:35:20Z

NIZHNY NOVGOROD (VG) (Argentina-Kroatia 0–3) Mens rivalen Cristiano Ronaldo (30) er toppscorer i VM, er Lionel Messi (30) en skygge av seg selv. Treneren fritar ham likevel for skylden.

3-0-tapet for Kroatia torsdag kveld gjør at den argentinske tittelkandidaten er nær exit allerede i gruppespillet.

– Messi er vår kaptein og leder, og vi klarte rett og slett ikke å nå ham med ballen. Vi klarte ikke å sette ham i situasjoner hvor han kan skape noe. Samtidig gjorde motstanderne det vanskelig for ham, sier Sampaoli på pressekonferansen etter kampen.

Treneren, som var ulastelig kledd i dress underveis, hadde skiftet til treningstrøye som avdekket digre tatoveringer på begge armene da han entret pressekonferanserommet i Nizhny Novgorod.

Allerede på første spørsmål var tonen fra hjemlig presse satt: «40 millioner argentinere skylder på deg fordi du valgte Willy Caballero som keeper», åpnet en journalist, mens andre spurte om taktiske bommerter og hvem som har skylden for at kun storseier mot Nigeria nå gir håp om avansement.

Cristiano Ronaldo klødde seg under haken etter første mål mot Spania for en snau uke siden, og fulgte opp med et geiteskjegg til kampen mot Marokko onsdag. Alt for å peke på seg selv som GOAT - the greatest of all times - ifølge flere kilder tett på det portugisiske esset.

Det ble godt mottatt i VGTVs studio - se video under!

Bakgrunnen er blant annet at Lionel Messi stilte opp i en reklame med nettopp en geit før VM.

VG spurte Sampaoli om i hvor stor grad oppmerksomheten Ronaldo har skapt om dette her i VM, preger Messi.

– Cristiano er en stor spiller. Man kan bare se på det han klarer å utrette på klubblag og landslag. Men nå synes jeg ikke vi skal sammenlikne dem, for i realiteten er det vanskelig å få Argentinas lag og Leos briljans til å gå opp, sier treneren.

Og så kommer han med en sjelden innrømmelsen om sin stjernespiller.

– Leo er begrenset fordi laget ikke spiller på en måte som er ideell for ham, sier han til VG.

I VGTVs studio sa Per-Mathias Høgmo dette om diskusjonen:

Luka Modric ble kåret til banens beste spiller. Etter kampen poengterte han at Messi er Argentinas viktigste spiller, og at planen derfor var å låse av ham.

- Det lyktes vi godt med, og det var en av grunnene til at vi vant, sier Real Madrid-eleganten, som på mange måter avgjorde kampen med sitt flotte 2-0-skudd fra 20 meter.

Sampaoli har tidligere uttalt at det vil være «galskap ikke å bruke Messi der han er best».

Det betyr at der hvor eksempelvis Lars Lagerbäck er tydelig på at det norske landslaget skal spille på en helt spesifikk måte hver kamp, hvor spillerne må innordne seg de forskjellige rollene, så legger argentineren opp planen etter enkeltspillernes kvaliteter.

– Jeg leter alltid etter den beste posisjonen til spillerne på banen. Playmakeren får da en helt spesiell rolle, men vi klarte ikke å få Leo til å hjelpe laget i dag, sier han.

Etter 1-0-målet gikk han bort fra trebackslinjen, da Christian Pavon erstattet Eduardo Salvio. En journalist lurte på om Sampaoli har forvirret spillerne med stadige formasjonsendringer; et tema søramerikanske journalister for øvrig alltid er svært opptatt av i VM.

– Som trener må jeg håndtere dette. Det er jeg som har ansvaret, sier Sampaoli.

På et følelsesladd spørsmål om han føler skam, responderer treneren med at han i alle fall føler smerte. Bedre blir det neppe når han får med seg omtalen i argentinsk presse.

– Vi visste at landslaget ikke var i en god tilstand, men et velfortjent 3-0-tap mot Kroatia, og en keeper som gjorde noe absolutt utrolig, er jo totalødeleggelse, sier journalisten Sebastian Antonio fra La Nacion til VG på pressesenteret før han pakker ned datamaskinen for kvelden klokken to på natten lokal tid.

– Hva er holdningen blant argentinske journalister nå?

– Landslaget må bygges opp fra bunn igjen. Vi har en trener som ikke har autoritet over spillerne. Vi har ikke noe taktisk system. Han har kjørt 13 forskjellige lagoppstillinger på 13 kamper, det sier en del. Også er det nok en del spillere som bør slutte på landslaget nå. Vi må rett og slett renovere.

– Er Sampaoli rett mann i jobben?

– Etter VM bør han slutte, sier Antonio.