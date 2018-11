«BOEING HAALAND» Erling Braut Haaland i kjent stil. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

VG-børsen: Haaland best av alle - her er ditt lags beste spiller

FOTBALL 2018-11-25T09:42:00Z

Erling Braut Haaland (18) tok Eliteserien 2018 med storm og har allerede blitt plukket opp av østerrikske Salzburg. I bagasjen dit kan han ta med seg prisen som Eliteseriens beste spiller, i hvert fall ifølge VG-børsen.

Publisert: 25.11.18 10:42

18-åringen som har herjet for Molde i år blir imidlertid ikke kåret offisielt til Årets spiller. Den står mellom André Hansen, Birger Meling (begge Rosenborg) og Haalands lagkompis Eirik Hestad.

Prisen deles ut på «Fotballfesten» senere søndag, der det i tillegg skal deles ut pris til blant annet Årets mål, Årets trener og Årets gjennombrudd.

Den siste ovenfornevnte prisen er også VG-børsens nummer én nominert til. Årets gjennombrudd i Eliteserien 2018 står mellom Haaland, Tobias Børkeeiet (Stabæk) og Tobias Christensen (Start).

Legger vi VG-børsen til grunn, er det ikke tvil om hvem som bør vinne den.

På 20 kamper har Haaland, som ble nummer tre på toppscorerlisten med sine 12 mål, et snitt på 5,70 (VG-børsen går fra 1–10). Børkeeiet er nummer 138 med 4,57 i snitt over 21 kamper, mens Starts Christensen er fire plasser bak med et snitt på 4,47 på 19 kamper.

Det er ikke bare på banen at Braut Haaland herjer...

Den som er nærmest unge Haaland på toppen av VG-børsen, er lagkompis Hestad og Strømsgodset Tokmac Nguyen. Begge de to står med et snitt på 5,63 etter henholdsvis 30 og 27 spilte kamper, 0,01 poeng foran nok en Molde-spiller, Etzaz Hussain.

Bak ham er Birger Meling Rosenborgs beste som nummer fem. Han har 5,61 poeng i snitt, mens lagkompis André Hansen, som også kan vinne prisen som Årets spiller, står med et snitt på 5,52. Det holder til en 8. plass.

Beste utlending er David Akintola på en 6. plass, mens bronselaget Branns beste, ifølge VG-børsen, er Fredrik Hauken, som er nummer ni på listen. Topp 10 er som følger (antall kamper i parentes):

Erling Braut Haaland, Molde - 5,70 (20) Eirik Hestad, Molde - 5,63 (30 Tokmac Nguyen, Strømsgodset - 5,63 (27) Etzaz Hussain, Molde - 5,62 (21) Birger Meling, Rosenborg - 5,61 (28) David Akintola, FK Haugesund - 5,57 (30) Fredrik Aursnes, Molde - 5,57 (23) André Hansen, Rosenborg - 5,52 (29) Fredrik Haugen, Brann - 5,52 (27) Daniel Fredheim Holm, Vålerenga - 5,52 (23)

Hvis kjært barn har mange navn, så er det ikke tvil om at Braut Haaland settes pris på:

Ønsker du å ta en titt på VG-børsen i sin helhet, kan du finne den her , men under har vi plukket ut hvert lags beste spillere, ifølge den, og satt spillerens plassering i parentes.