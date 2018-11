Nyland slapp inn fem av fem skudd: – Ikke bekymret

2018-11-29

Ørjan Håskjold Nyland (28) får kjørt seg blant Aston Villa-fansen etter 5–5-kampen mot Nottingham Forest. Landslagets keepertrener Frode Grodås (54) er trygg på at landslagsspilleren løfter seg.

– Jeg er ikke bekymret for Ørjan. Du skal ha bra rygg for å tåle det presset der, men det har han, sier Grodås til VG.

Nyland var reserve for Rune Almenning Jarstein i de to Nations League-kampene for Norge nylig, og Grodås mener 28-åringen har utviklet seg positivt etter overgangen til Aston Villa.

– Det har jo svingt litt fra det helt store, og til det ikke fult så store. Men det er ikke unormalt ved bytte av klubb, land og kultur. Jeg synes også han i starten fikk mye ufortjent medfart. Det forsvarsspillet til Aston Villa har ikke vært bra, mener Grodås og mannen med 50 landskamper for Norge legger til:

– Dette er en keepers hverdag, og jeg har personlig stått i det samme jeg også. Han må bare takle det.

Grodås har foreløpig ikke fått sett det ville Championship -oppgjøret på Villa Park i går. Forest ledet 2–0, men Villa kom tilbake flere ganger og så ut til å ta seieren da de ledet 5–4. På det tidspunktet hadde også gjestene fått en mann utvist.

Men så slapp Nyland inn kveldens femte scoring, da han slapp en avslutning fra Lewis Grabban inn ved nærmeste stolpe. Den offisielle statistikken viser at Nottingham Forest totalt hadde fem skudd på mål – alle gikk inn. Nyland må også tåle kraftig kritikk for det fjerde målet – et langskudd fra Joe Lolley.

– Det langskuddet der... De nye ballene flakker så mye, at jeg er glad jeg ikke er keeper lenger. Men dette var et keepermareritt, og statistikken viser fem skudd og fem baklengs. Totalt sett skulle de ha vunnet denne kampen. Det er beintøft, sier TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper, Erik Thorstvedt, til VG.

Han uttalte tidligere i høst at Norge har en rekke meget spennende keepere , men det tidligere førstevalget er altså i meget hardt vær. I verste fall kommer Villa til å hente en ny keeper når januarvinduet åpner.

– Det kan plutselig handle om hele fremtiden til Nyland det her. Jeg håper virkelig at han får tillit, og snur dette, sier Thorstvedt.

Må distansere seg

Det har kokt i sosiale medier etter gårsdagens kamp, og det mangler ikke på Villa-supportere som ytrer sin fortvilelse over Villa-forsvaret, og lagets norske keeper.

– Han må bare beskytte seg selv mot det trykket der, og omgi seg med folk som backer ham opp. Det å være keeper når man er tappet for selvtillit er tungt, men han er jo en veldig god keeper som først og fremst har vært uheldig, mener Thorstvedt.

Aston Villa ligger på åttendeplass i Championship, og skal lørdag spille borte mot Middlesbrough på tredjeplass.

VG har ikke kommet i kontakt med Nyland.