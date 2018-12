KONTRASTER: I mars la Ole Gunnar Solskjær ut dette bildet av Marcus Rashford foran TV-en i Kristiansund. Nå har han fått 21-åringen til å blomstre. Foto: Reuters / Twitter

Solskjær lo av eget Rashford-bilde: – Han har alt

MANCHESTER (VG) Dagen før årets første kamp – som Molde-sjef – la Ole Gunnar Solskjær (45) ut et bilde av TV-en sin og en Marcus Rashford-drakt. Søndag kveld avsluttet han 2018 med å se 21-åringen herje – fra trenerbenken på Old Trafford.

Kontrasten sier det meste om hvilken reise 2018 har vært for Solskjær. Den 10. mars satt han hjemme i Kristiansund og så Manchester United slå Liverpool 2–1 – med to mål av Rashford .

Solskjær tok frem en Rashford-drakt, hang den på TV-en og publiserte et bilde av det på Twitter. Dagen etter ledet han Molde til 5–0-seier over Sandefjord på Aker Stadion .

Den midlertidige Manchester United-manageren ler når VG trekker frem Rashford-bildet.

– Det var mot Liverpool, var det ikke? gliser nordmannen, som har byttet ut målfest mot Sandefjord med målfester mot Cardiff, Huddersfield og Bournemouth . Her kan du se høydepunktene fra søndagens seier:

– Så glad på hans vegne

Søndag kveld kunne han nyte Rashford fra sidelinjen på Old Trafford, der han har fått en drømmestart som manager: 12–3 i målforskjell og tre seirer av tre mulige. To av målene har Rashford scoret, ett av dem kom i 4–1-seieren mot Bournemouth i årets siste kamp, men mest imponerende var dribleraidet til 21-åringen før han la opp til Paul Pogbas åpningsmål.

Solskjær tar seg god tid til å uttrykke sin begeistring over Rashford.

– Jeg er så glad på hans vegne. Han kommer til å bli en topp, topp spiller. Han har alt, sier den norske manageren til VG.

– Han har scoret to mål på tre kamper, men jeg er aller mest tilfreds med hvor hardt han jobber og hvor mye innsats han legger ned. Det gjelder hele laget, ingen skal jobbe hardere enn oss, og han er katalysatoren for det. Jeg må si at når du har en spiss som kommer ned og dekker de defensive midtbanespillerne, så presser han midtstopperne, så jager han backene, og så keeperen … Jeg kommer til å måtte roe ham ned noen ganger, sier Solskjær.

Han roser ungguttens forarbeid til Pogbas 1–0-mål.

– Det var enormt. Han holder på ballen, dribler to spillere og har overblikk til å legge ballen inn på riktig sted i boksen, sier Solskjær, som mener Rashford har vært «i en egen klasse» siden han tok over laget.

Hyller Pogba

En egen klasse har Paul Pogba også vært i. Franskmannen står med fire mål og tre målgivende pasninger på tre kamper under Solskjær – det er bedre uttelling enn han klarte på 14 seriekamper under José Mourinho (tre mål, tre assists).

– Dette er en av de beste kampene du kan få av en midtbanespiller, sier Solskjær etter Pogbas maktdemonstrasjon mot Bournemouth, der han scoret to mål og la opp til Romelu Lukakus 4–1-mål.

– Han er god på alt. Han jobber hardt, er farlig i boksen, vinner hodedueller, takler, og det er ikke noe «showboating» . Han spiller effektivt. Og Paul vet at han er på sitt beste når han spiller sånn, sier Solskjær.