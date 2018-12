SJELDENT SYN: Her jubler Jesse Lingard for scoring på Anfield. Denne sesongen har Liverpool bare sluppet inn to på eget gress i ligaen. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Her er Liverpool best i Europa: – Går rundt og klyper meg i armen

FOTBALL 2018-12-29T07:38:41Z

Bare syv ganger har Liverpool-keeper Alisson Becker opplevd at motstanderne har scoret på ham i Premier League denne sesongen. I de fem store europeiske ligaene er det ingen som kan matche det.

Publisert: 29.12.18 08:38

• Her er lørdagens oddstips

Keeperen som nylig ble kåret til verdens beste keeper i 2018 av VG , ble hentet fra Roma til Liverpool i sommer, og sammen med Virgil van Dijk har han bidratt til å tette igjen bakover hos Merseyside-klubben.

Bare syv ganger har en motstander kunnet juble for mål mot i denne Premier League -sesongen, og det er et tall ingen annen europeisk toppklubb kan matche. I de fem store europeiske ligaene ser det slik ut:

La Liga: Atlético, 12 baklengs på 17 kamper.

Atlético, 12 baklengs på 17 kamper. Serie A: Juventus, 10 baklengs på 18 kamper.

Juventus, 10 baklengs på 18 kamper. Bundesliga: RB Leipzig, 17 baklengs på 17 kamper.

RB Leipzig, 17 baklengs på 17 kamper. Ligue 1: PSG, 10 baklengs på 17 kamper

Og Liverpool står altså med syv baklengs på 19 kamper. Det er tall som forbløffer Liverpool.nos Torbjørn Flatin.

– Det er helt enorm, helt enormt... Jeg er så gammel at jeg husker den gangen vi slapp inn 16 i 1978–79-sesongen, og det var hinsides, men nå er vi faktisk på samme nivå, sier han til VG.

Lørdag kan du vinne ca. 14 mill. på Lotto - lever inn din kupong her!

Liverpool-supporteren kaller forsvaret for «den store forskjellen» fra tidligere sesonger og gir mye av æren til de to sommerkjøpene, Alisson Becker og van Dijk, altså.

– Man sier at det er forsvaret som vinner titler, og den biten har vi på plass nå. Det gjør at jeg tror vi skal klare oss uten en ordentlig nedtur. Det kan bli én eller to smeller, men det ser veldig solid ut bakover.

Liverpool-keeperen er ikke fremmed for å spille på marginer...

– Hadde du trodd det skulle bli så bra da Alisson og van Dijk ble hentet?

– Nei, det er i overkant. Jeg hadde genuint tro på at vi kom til å være med å kjempe, men de tallene der... Det er i helt klart i overkant. Jeg går litt rundt og klyper meg i armen, svarer supporterlederen.

For to uker siden sa Flatin at det var fordel City , det selv om Liverpool tok over tabelltoppen og ledet med ett poeng. Nå er avstanden til City syv poeng, og ned til nå serietoer Tottenham seks. Liverpools supporterleder er fortsatt nøktern.

– Vi har håpet på seriegull i 30 år, så mange Liverpool-supportere er forsiktige. Vi er med, det er vi definitivt, og nå er presset på Manchester City. Om vi har samme posisjon om en uke (Liverpool møter Arsenal lørdag og Man. City torsdag), begynner det å se bra ut.

VGs tips: Begge lag scorer

Lørdag er det Arsenal som venter på Anfield, og dermed er det duket for kamp mellom to av ligaens fire mestscorende lag. Liverpool topper tabellen og er fryktelig i flyten for tiden (9-1-0 siste ti). Nøkkelen er bakover, der laget bare har sluppet inn to ganger på eget gress (mot Cardiff og Manchester United) - og ikke mer enn syv innslupne totalt i ligaen denne sesongen.

Tallene er oppsiktsvekkende, men det er ikke hvem som helst som står på motsatt side lørdag. Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang er PL-toppscorer, ett foran Mo Salah. London-laget har siden 0-2-tapet i ligaåpningen mot Manchester City ennå ikke gått av banen uten scoring i ligaen. Oppgjøret på Emirates endte for øvrig 1-1 i starten av november.

At begge lag scorer, får du 1,50 i odds på . Spillestopp er 18.25 og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium. Lever inn spillet her!