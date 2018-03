Nytt video-kaos da Tottenham vant: – Latterlig

Publisert: 28.02.18 22:43

(Tottenham-Rochdale 6–1) En merkverdig straffesituasjon, venting på video-avgjørelser og snøvær på Wembley da Tottenham gikk videre til kvartfinalen i FA-cupen.

Videodømmingssystemet VAR er igjen det store debattemnet på sosiale medier etter at Tottenham fikk to mål annullert før de endelig gikk i ledelsen mot Rochdale, bunnlaget på nivå tre i England.

Annullering nummer én: Erik Lamela scoret, Tottenham-fansen jublet for scoring, men dommeren holdt fingeren mot proppen i øret. Det gikk lang før hans videoassistenter fastslo at det var frispark mot Fernando Llorente før målet.

Annullering nummer to : Tottenham fikk et kontroversielt straffespark etter at dommeren igjen hadde rådført seg med videodommeren. Son Heung-min skjøt i mål - men det skjedde etter at han hadde stoppet opp i tilløpet.

Dommeren tok igjen fingeren til øret og rådførte seg med videofolket. Han ga til slutt Rochdale frispark fordi Son hadde tatt en ulovlig finte - og Tottenham-spilleren fikk gult kort.

– Jeg tror dommeren tar rett avgjørelse, men folk skjønner ikke hva han driver med, fastslo den tidligere Chelsea-keeperen Mark Schwarzer som ekspert på BBC Radio.

– Jeg synes ventingen er verdt det så lenge vi får flere avgjørelser riktig.

– Unnskyld meg, det er latterlig, sa Arnstein Friling som kommentator på Viasat.

Tottenham-spiller Kieran Trippier sa det sånn etterpå:

– De avgjørelsene tok åpenbart litt momentum ut av kampen. Vi måtte bare vente på dommerens avgjørelser.

Son Heung Min kunne til slutt sende Tottenham i ledelsen midtveis i 1.omgang, men Rochdale kom tilbake med et glitrende angrep som endte med at Stephen Humphrys satte ballen i mål og utlignet til 1–1.

Etter pause handlet alt om Tottenham. Fernando Llorente scoret tre mål på rappen før Son laget sitt andre for dagen og det sto 5–1 i denne omkampen i FA-cupen.

På overtid gjorde Kyle Walker-Peters sitt første Tottenham-mål til 6–1.

Tottenham møter Swansea i kvartfinalen lørdag 17. mars.