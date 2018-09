HAR FJERNET FRYKTEN: Per-Mathias Høgmo har jobbet mye med det mentale etter at han overtok Fredrikstad. 58-åringen tror at frykten for å tape lenge var større enn gleden over å vinne i FFK. – Jeg registrerer at det er snudd nå og at vi gleder oss til kampene, sier Høgmo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Søndag kan Per-Mathias Høgmo ta et langt steg mot heltestatus i Fredrikstad

Etter flere år med motgang tror flere i Fredrikstad at byens fotballstolthet er i ferd med å gjenreises. Per-Mathias Høgmo (58) er hovedpersonen bak det hele.

Den tidligere landslagssjefen har tatt Fredrikstad til foreløpig tabelltopp i 2. divisjon. Søndag kan FFK ta et langt steg mot opprykk i det som er en ren opprykksduell borte mot tabelltoer Raufoss.

Seks serierunder før slutt er det ett fattig poeng som skiller lagene.

– Jeg tenker at det blir en helt åpen fotballkamp. Vi strutter av selvtillit om dagen og gleder oss til kampen, sier FFK-trener Per-Mathias Høgmo til VG.

Ikke uventet forsøker den rutinerte treneren å dysse ned betydningen av toppkampen.

– Denne klubben har en stolt fortid, men i flere år har man kanskje vært for opptatt av kortsiktige løsninger. Det har kanskje vært folk i klubben som har villet ting for mye. Nå tror jeg klubben definitivt har forstått at ting ikke er gjort over natten, og at man må bygge stein på stein. Ja, vi vil veldig gjerne rykke opp i år, men det er ikke noe vi må. Vi tåler å ikke rykke opp i år, sier Høgmo.

Høgmo tok kontroll fra dag én

58-åringen tok over sølvvinneren fra Eliteserien i 2008 foran årets sesong. Da overtok han et synkende skip som i fjor rykket ned til tredje øverste nivå i norsk fotball. Hele 13 spillere forsvant fra klubben i etterkant.

Det betød samling i bånn for den tidligere fotballstoltheten – som nå har tatt ny sats med Per-Mathias Høgmo ved roret.

– Slik jeg ser det har administrasjonen og styret nå forstått at det i moderne fotball handler om å utvikle kunnskap og kompetanse. Jeg opplever nå et næringsliv, en kommune og en by som står samlet rundt klubben og organisasjonen. Sammen har vi jobbet for å bygge opp en god kultur i klubben, sier Høgmo.

Han gjentar flere ganger at «god kultur skaper god struktur», og mener byen er innforstått med at ting kan ta tid.

Nettopp denne innstillingen er årsaken til at sportsjournalist i Fredriksstad Blad , Joakim Simensen, mener FFK-supporterne har grunn til å være optimistisk med tanke på byens fotballstolthet.

– Jeg tror kanskje den aller største forskjellen fra tidligere er at klubben nå er ganske edruelig. Selv om det har gått bra, så er det ingen som har tatt av. Under Per-Mathias Høgmo fremstår FFK som en veldig harmonisk klubb, sier Simensen.

Han tror det var helt nødvendig av klubben å få inn en trenerskikkelse som Høgmo.

– Herregud, han har jo doktorgrad i fotballfaget. Det er klart at han har en høy standing i Fredrikstad. Han kom inn og fikk respekt fra dag én, sier Simensen.

Byen på kokepunktet

Selv om Fredrikstad bare spiller på tredje høyeste nivå i norsk fotball, er det liten tvil om at fotballfeberen herjer i byen. I lokaloppgjøret mot Moss i august var det over 10.000 tilskuere .

Søndag vil FFK-supporterne bruke samtlige 900 billetter de fikk av Raufoss til toppoppgjøret.

– Per-Mathias har kommet inn og trykket på noen knapper som har fungert hittil. Mye har nok handlet om det mentale. Stemningen i byen er veldig god nå, men verden går ikke under om vi taper. Men det er klart vi håper på et opprykk i år slik at vi etter hvert kan komme oss opp igjen til eliten, sier Enrique Leonides Arnesen i supporterklubben Plankehaugen.

Selv har Per-Mathias Høgmo latt seg imponere voldsomt av fotballinteressen i Plankebyen.

– Jeg har bodd på Jeløya i 24 år og fulgt fotballen i Østfold. Jeg visste at interessen var enorm, men etter å ha fått kjent den på kroppen selv må jeg si at jeg er mektig imponert over den «passionen» som folk i Fredrikstad viser for byen og klubben, sier Høgmo.