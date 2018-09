FRUSTRERT: Zlatan Ibrahimovic og LA Galaxy sliter om dagen. Foto: MARK RALSTON / AFP

Krise for Zlatans LA Galaxy: – Fortjener ikke å nå playoffs

Stjernegalleriet i LA Galaxy, anført av Zlatan Ibrahimovic (36) og Ola Kamara (28), risikerer å gå glipp av sluttspillet i MLS for andre gang på rad. Det har aldri skjedd før.

Publisert: 03.09.18 01:45

Natt til søndag fikk LA Galaxy juling borte mot Real Salt Lake, som ikke ga seg før det sto hele 2–6 på resultattavlen. Det var bare det siste tapet i en lang rekke av miserable resultat for klubben til Ola Kamara og Zlatan Ibrahimovic .

The Galaxy har ikke vunnet siden seieren over Orlando City 30. juli, som og har siden spilt seks kamper uten å plukke en eneste trepoenger.

Nå spøker det for playoff-spill til vinteren.

Havnet bakpå

For med uavgjort- og tapsrekken følger også det skremmende faktum at LA Galaxy nå er under playoff-streken. De er nå på 8.- plass i Western Conference, og de må bli blant de seks beste lagene for å ta seg videre til sluttspillet som starter i november.

Sigi Schmids stjernegalleri har fortsatt 18 poeng å spille for, men status per nå, er at de er tre poeng bak Portland Timbers på sjette plass, med to kamper mindre spilt. Det kan med andre ord bli en luke på ni poeng til grønntrøyene, dersom resultatene ikke skulle gå i Galaxys favør.

I tillegg er de to poeng bak Vancouver Whitecaps på 7.-plass, som har én kamp mindre spilt.

Med andre ord: LA Galaxy må finne formen igjen. Fort. Da hjelper det ikke at Kamara stoppes av spesielle ting som dette:

– Fortjener ikke å nå playoffs

Det er nemlig krise for hvittrøyene fra Hollywood å ikke komme med i sluttspillet etter at den ordinære sesongen er over. MLS-klubben er laget med flest playoff-deltagelser, og i fjor misset de playoff for første gang på åtte år, etter det som var en rekorddårlig sesong for klubben.

– Vi fortjener ikke å nå playoffs slik vi spiller nå, har klubbens superstjerne, Zlatan Ibrahimovic, tidligere uttalt overfor ESPN .

Nå henger samme playoff-spøkelset over klubben igjen, og i skrivende stund ser det ikke spesielt lyst ut for Galaxy med tanke på å nå sluttspillet.

Galaxy er den mest suksessrike klubben i MLS-playoffs historie. De vant i 2002, 2005, 2011, 2011 og i 2014, som er deres hittil seneste triumf.

Siden har det gått trått for Galaxy, og det er ikke mye som minner om de ville tilstandene det var rundt klubben etter at Zlatan meldte sin ankomst til USA med sitt spinnville innhopp i debuten:

Lillebror herjer

De har ikke hatt en spiller på sesongens lag siden Landon Donovan og Robbie Keane kom med i 2012. Selv om de alltid har fokusert på å ha en sterk angrepsrekke, har de ikke hatt en gullstøvel-vinner siden Donovan i 2008.

Ei heller har de hatt en «Årets spiller»-vinner siden samme mann vant i 2009.

I tillegg er det nok salt i såret å se nyoppstartede Los Angeles FC (LAFC) - som kom inn i seriesystemet til 2018-sesongen - storspille i sin debutsesong, og «lillebror» i Los Angeles - med Bob Bradley bak roret - ligger i skrivende stund på 2.-plass i Western Conference, bare tre poeng bak serieleder FC Dallas, åtte foran Galaxy.

Nå er klubbens hovedtrener, Sigi Schmid, klar på at «det er et fjell som skal bestiges» hvis de skal klare å sikre playoffs.

Dersom de ikke skulle klare å komme med blant de 16 beste i MLS for andre gang på rad, vil LA Galaxy skrive fotballhistorie.

Med negativt fortegn, vel å merke.