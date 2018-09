KAN VINNE: Ada Hegerberg ble i 2016 kåret til årets spiller av UEFA. I 2018 kan hun få den samme prisen av FIFA. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ada Hegerberg nominert til årets spiller

FOTBALL 2018-09-03T13:07:39Z

Lyon-stjernen Ada Hegerberg (23) er en av tre som er nominert til årets spiller av FIFA (Det internasjonale fotballforbundet).

Publisert: 03.09.18 15:07 Oppdatert: 03.09.18 15:25

Hun kjemper mot lagvenninnen Dzsenifer Marozsán og Marta, brasilianeren som spiller i Orlando Pride, om den prestisjefylte prisen.

Hegerberg var også nylig nominert som en av tre til årets spiller av UEFA (Det europeiske fotballforbundet). Den vant danske Pernille Harder foran den norske spissen.

I 2016 ble Hegerberg kåret til årets spiller av UEFA . For to sesonger siden kom Hegerberg på årets lag i en FIFA-kåring.

Sist sesong ble det 28 mål på 17 seriekamper for den norske stjernen – som ga seg på det norske landslaget for et år siden.

Hegerberg og Lyon har vunnet Champions League de siste tre sesongene.

For herrene er det Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah og Luka Modric som er nominert. De tre samme kjempet om årets spiller i UEFAs kåring. Den vant Modric – noe som førte til sinne hos Ronaldo .

Zinédine Zidane (Real Madrid), Didier Deschamps (Frankrike) og Zlatko Dalic (Kroatia) er de tre som kan bli årets trener.

Her løfter Hegerberg mesterliga-trofeet: