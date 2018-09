DEN NYE MATCHVINNEREN: Med Ada Hegerberg ute har Lisa-Marie Utland blitt Martin Sjögrens nye goalgetter. Hun har syv mål, og bare belgiske Janice Cayman er foran (ni) i VM-kvalifiseringen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Det er årets største norske fotballkamp

Betydningen av fotballjentenes skjebnemøte med Nederland kan nesten ikke overdrives.

Seier gir plass i Frankrike-VM, tap kan bety at det ikke engang blir en playoffmulighet, der fire av syv gruppetoere skal slåss om én gjenværende europeisk plass.

Det er årets viktigste norske fotballkamp. VM eller ikke VM er også et være eller ikke være de neste årene. Uten VM ryker også muligheten for OL-spill i 2020. Norge vil ikke være med der utviklingen skjer, store inntekter vil forsvinne, den sportslige satsingen vil lide.

Det er et historisk sus rundt den dramatiske kvalikinnspurten. Heidi Støre, Hege Riise, Gro Espeseth, Bente Nordby, Solveig Gulbrandsen og de tidligere storhetene dukker opp i bakhodet, de som sørget for sølvet i det første VM-et i 1991, gullet fire år senere og i fire av de syv verdensmesterskapene har Norge vært i semifinalen. Norge har alltid vært med i VM, i tillegg ble det både gull (2000) og bronse (1996) i OL.

Men utviklingen har hentet igjen norsk fotball. Med EM-sølvet i 2013 som et råsterkt unntak, har de siste mesterskapene vist at Norge er blitt hengende etter:

VM i 2011 stoppet i gruppespillet, VM i 2015 i 8-delsfinalen.

EM i 2017 var over etter tre tap og null norske scoringer.

OL i 2012 og 2016 gikk uten norsk deltagelse.

Nå skal det poengteres at det faktisk ser mye bedre ut enn etter EM-marerittet for 13 og en halv måned siden. Store sponsorer er kommet til, NFF har sørget for at menn og kvinner får de samme landslagsbonusene, ungdomslandslagene på jentesiden henger fortsatt bra med og Ingrid Syrstad Engen og Frida Maanum er eksempler på nye, spennende typer som tar stadig mer plass.

Men for denne generasjonen er det uhyre viktig at Norge fremdeles klarer å være med blant de beste i verden, klarer å være med der det skjer, og nå er Norge 90 minutter unna noe som kan være starten på et nytt eventyr. Da kan kanskje den nyansatte elitefotballdirektøren Lise Klaveness etter hvert også overtale Ada Hegerberg til å være med igjen.

NFF Oslo har utsatt alle ungdomskamper i hovedstadsområdet denne tirsdagen, i håp om at det fyller opp Intility Arena med ytterligere noen tusen. De norske jentene bør i hvert fall føle at hele norsk fotball er med dem, enten det er gjennom et klapp på skuldra, på sosiale medier eller på stadion – og det norske herrelandslaget bør dukke opp med moralsk støtte.

30.000 tilskuere møtte opp da lagene møttes i Groningen i oktober. De fikk se et godt norsk lag som kneblet Nederland på en helt annen måte enn i EM-åpningen, selv om begge kampene endte 1–0. Maren Mjelde misset en straffe, og hjemmelagets heldige vinnermål kom nesten tre minutter på overtid.

Men Maren Mjelde reiser seg alltid, Caroline Graham Hansens landslagsglød, både innad og utad, har vært særlig viktig med Ada Hegerberg ute, Guro Reitens venstrebein er fortsatt like skarpt og Martin Sjögren har skapt et imponerende samhold i det norske laget. Derfor er de fremme ved en gruppefinale mot et nederlandsk lag som ennå ikke har sluppet inn mål i kvaliken.

Likevel har ikke Nederland ikke sett noe bedre ut enn Norge. Nederland avga poeng hjemme mot Irland, og de oransje var særdeles heldige med et nytt avgjørende overtidsmål hjemme mot bunnlaget Slovakia.

Men nå er det bare å glemme bitre marginer imot. Klarer de norske jentene å reise seg fra den bunnløse fortvilelsen i fjor sommer, slår europamesterne og går direkte til VM, er EM-fadesen begravd.

Dette er dagen. Grip den.

Kampen begynner så tidlig som 17.00, fordi alle potensielt avgjørende oppgjør i siste runde ble satt opp på samme tidspunkt, og Kasakhstan-England starter 21.00 lokal tid. Etter resultatene sist fredag er imidlertid akkurat den kampen uten betydning.

Europa har åtte av 24 VM-plasser, pluss Frankrike som vertsnasjon. De syv gruppevinnerne får hver sin, de fire beste toerne slåss om den åttende.