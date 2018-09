VM-KLARE: Maren Mjelde og lagvenninnene feiret at VM-billetten er sikret med champagne og tacomiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dette kan fotballjentene få i VM-bonus: – Så jævlig trist

2018-09-05

ULLEVAAL (VG) Kvinnelandslagets VM-bonus er på langt nær like lukrativ som den ville vært for herrene. Men NFF jobber hardt for å øke den.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 05.09.18

Det norske kvinnelandslaget, som tirsdag tok seg til 2019-VM i Frankrike , har samme landslagsavtale som herrene: De får seks millioner i markedsinntekter på deling, forsikring under landslagssamlingen, og de får 25 prosent av NFFs inntekter ved deltakelse i VM eller EM.

Men på grunn av forskjeller i FIFA - og UEFA-systemet fungerer ikke utbetalingene på samme måte for herrene og kvinnene.

– Når guttene kvalifiserer seg til EM eller VM, tikker det inn et visst antall millioner noen dager senere til forbundet. Det skjer ikke på jentesiden. Det er bare sånn det er med UEFA og FIFAs system, så det kan vi ikke påvirke, sier fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF til VG.

Fikk 1,8 mill. i 2015

Dersom det norske herrelandslaget hadde kvalifisert seg til VM i Russland i sommer, ville NFF fått utbetalt premiepenger på 80 millioner kroner. Av disse ville herrene fått 25 prosent, altså 20 millioner kroner på deling blant spillerne.

Kvinnene får en betydelig lavere sum og må vente lengre på den.

– Vi jobber både administrativt og politisk med å få økt bonusene på damesiden. Det kommer penger, men man vet ikke hvor mye det blir før på våren. Det skal avgjøres i FIFA. Men vi prøver å påvirke for å få beløpet så høyt som mulig, sier Arstad.

De norske spillerne fikk totalt 1,8 millioner kroner i bonus på deling da de spilte VM i 2015 og nådde åttedelsfinalen. Nå tror og håper NFF at beløpet vil være høyere for 2019-VM i Frankrike.

– Alle signaler tyder på at det vil bli høyere enn i 2015, men det blir bare spekulasjoner å fastslå en sum. Vi vet ikke dette før FIFA vedtar det i sitt styre, men vi har en klar forventning om at det blir høyere enn sist, sier Arstad.

Svensk sinne

Den svenske landslagsstjernen Nilla Fischer går hardt ut mot FIFA for at de ikke utbetaler bonuser til kvinnelandslag for å ha kvalifisert seg, mens de gjør det med herrene.

– Det er så jævlig trist. De sier de skal satse mer på kvinnefotballen og håper at den kommer til å vokse. Så oppfører de seg på denne måten … Det er bare tomt prat fra dem og ingen handling. Jeg synes de bør skjemmes, sier hun til Expressen .

NFF-Arstad presiserer overfor VG at det «for så vidt er riktig» at spillerne ikke får en «bonus» fra FIFA før man går videre fra gruppespillet.

– Men forbundene mottar finansiell støtte for «kun» å delta i gruppespillet også. Våre jenter mottar 25 prosent av totalbeløpet, sier han.