I TRØBBEL: Cristiano Ronaldos agentfirma er på banen etter at voldtektsanklagen mot portugiseren ble kjent. Foto: Reuters

Ronaldo vil saksøke avis etter voldtektsanklage

FOTBALL 2018-09-28T19:35:16Z

Cristiano Ronaldos advokater varsler at fotballstjernen vil gå til sak mot Der Spiegel etter at avisen brakte videre en voldtektsanklage fra en amerikansk kvinne.

Publisert: 28.09.18 21:35 Oppdatert: 28.09.18 22:02

Advokat Christian Schertz, som representerer Ronaldos agentfirma Gestifute, kaller avisskriveriene for ulovlig og krenkende.

– Saken i Der Spiegel er åpenbart ulovlig. Den bryter alle rettigheter til vår klient Cristiano Ronaldo på en svært alvorlig måte, skriver advokat Schertz i en pressemelding på hjemmesiden til Gestifute.

Samtidig varsles det et saftig krav for tort og svie.

– Alvorlig krenkelse

- Vi er blitt bedt om å saksøke Der Spiegel og kreve erstatning for den skaden dette har påført Ronaldo i det som trolig må være en av de mest alvorlige krenkelsene på mange år.

Den tyske avisen hevder at man var i kontakt med Ronaldos agentfirma Gestifute og deres advokater før man trykket saken, men ingen spørsmål ble besvart.

Sett et finere mål?

Fikk ikke svar

– Vi har ikke fått noen svar. Det var heller ingen som gikk til sak mot oss for det vi har omtalt tidligere i denne saken, skriver Alfred Weinzierl i Der Spiegel i en epost til nyhetsbyrået Reuters.

Der Spiegel skriver at Cristiano Ronaldo (33) for ni år siden skal ha betalt tre millioner kroner for å stilne en amerikansk kvinne som hevdet seg voldtatt av fotballstjernen .

PS! I samarbeid med Strive ser du åtte toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i høst.