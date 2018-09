Kane-dobbel stilner kritikerne

(Huddersfield-Tottenham 0–2, Manchester City-Brighton 2–0) Han har blitt kritisert for å ha mistet scoringsteften, Harry Kane. Etter to mål i dag kan vi legge den ballen død.

Publisert: 29.09.18 17:54 Oppdatert: 29.09.18 18:26

25-åringen sto med beskjedne tre mål på seks seriekamper før bortemøtet mot Huddersfield i dag. Han drar fra John Smith's Stadium som en toppscorer etter to mål mot dumpekandidat Huddersfield.

Og det var klasse over begge målene.

25 minutter var spilt da Kieran Trippier fant Tottenham-kapteinen på bakerste stolpe. Pakket inn mellom to spillere brukte Kane spenst og muskler og headet ballen hardt i mål.

Det var for øvrig ingen bombe at Trippier var nest sist på den ballen. Ifølge Opta har han servert Kane ved syv anledninger siden starten av forrige sesong. En hoffleverandør der altså.

Mindre enn ti minutter senere fikk Harry Kane sjansen fra straffemerket etter at Danny Rose gikk i bakken. Huddersfields danske keeper Jonas Løssl gikk en vei, skuddet fra Harry Kane satt knallhardt i det andre hjørnet.

Sterling i slag

Det var landslagsspissens fjerde og femte seriemål for sesongen.

– Det føles godt å vinne i en «krig» mot tøffe forsvarere. Det var tøft der ute. Banen var tørr og motstanderen gikk for lange baller, så vi måtte forsvare oss godt, sier Harry Kane.

I Manchester viste en annen storscorer seg frem. Sergio Agüero satte inn 2–0-målet til Manchester City mot Brighton i det 65. minutt - hans femte seriemål. Så ble argentineren byttet ut.

Nest sist på dét målet var en annen av «kjappfotkameratene», Raheem Sterling. Samme mann sendte også City i føringen før halvtimen var spilt. Dermed la Manchester City press på Liverpool før kveldens møte borte mot Chelsea. Den kampen kan du følge her.

Arsenal og Everton vant

Arsenal jaktet sin femte strake Premier League -seier da Watford kom på besøk og den fikk de, men det satt langt inne for Unai Emerys menn. For det var The Hornets som hadde de fleste og beste sjansene - helt til Alex Iwobi ble byttet inn.

Ti minutter før slutt slo han et glitrende innlegg foran mål, Alexandre Lacazette snuste i femmeteren - og Craig Cathcart var uheldig da han styrte ballen inn i eget nett. Arsenal var langt mer dyktige få minutter senere, da et nydelig kombinasjonsspill mellom Lacazette og Iwobi sendte Özil alene gjennom.

Tyskeren var iskald og punkterte kampen på en under middels dag for the Gunners.

Også Everton slet med å bryte ned Fulham hjemme på Goodison Park, og da Gylffi Sigurdsson bommet på straffespark tidlig i andre omgang, begynte det å se mørkt ut. Men han gjorde opp for seg, med renter, da han med venstrefoten skrudde inn ledermålet et par minutter senere.

Så fikk Cenk Tosun upresset nikke inn 2–0, før islendingen Sigurdsson fullførte en perfekt andreomgang med å styre inn 3–0 like før slutt. Stefan Johansen satt på benken hele kampen for gjestene.

PS! Mohamed Elyounoussi var tilbake fra skade og spilte 71 minutter da Southampton gikk på sesongens fjerde tap borte mot Wolverhampton (2–0).