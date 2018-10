BRA ÅPNING: Chelsea-manager Maurizio Sarri ser ikke så blid ut her, men italieneren har tatt 17 av 21 mulige poeng til nå. Foto: LEE SMITH / X03806

Mener Chelsea kan vinne Premier League: – Enorm forandring

Chelsea-manager Maurizio Sarris start har vært så god at de kan utfordre Liverpool og Manchester City om tittelen tror TV-ekspert.

Publisert: 04.10.18 13:16

– Det har vært en enorm forandring. Chelsea sprudler mye mer nå og Eden Hazard har blomstret. De er gode nok til å være en tittelutfordrer helt inn. Spesielt med tanke på at Sarri kun er i startfasen, mener Mina Finstad Berg, TV 2-ekspert.

Etter 7 av 38 runder har de to største favorittene Manchester City og Liverpool 19 poeng, to mer enn Chelsea.

– Mye mer offensive

Sist sesong ble det blytungt for Antonio Conte å forsvare tittelen fra 2017. Akkurat som det ble for José Mourinho i Chelsea i 2015/16-sesongen.

Nå ser klubben ut til å ha fått en vitamininnsprøytning under Sarri. 59-åringen spiller en helt annen type fotball enn sine forgjengere i London.

– De er mye mer offensive nå. Sarri ønsker mye ballen og korte pasninger, samtidig som det går fremover. Denne typen fotball passer Chelsea langt bedre, sier Berg.

Hun er imponert over den tidligere Napoli-treneren og sier seg litt overrasket over at endringene har slått så positivt ut allerede.

Mener City og Liverpool er bedre

Selv tror karismatiske Sarri, som har bakgrunn som bankmann , at de ikke kan kjempe om tittelen.

– Jeg tenker at City og Liverpool er et steg foran oss. Men jeg synes vi er nærmere nå enn jeg tenkte for en uke siden, sa italieneren etter 1–1 hjemme mot Liverpool lørdag.

Mina Finstad Berg vet det er skummelt å spå så tidlig i sesongen, men prøver likevel:

– Først og fremst er det Liverpool og Manchester City som er tittelkandidatene, i tillegg til Chelsea. Arsenal er i god form, men alt i alt er de ikke på det nivået. Tottenham har mange utfordringer, mens i Manchester United er det kaos. Det spørs hvor mye energi og tid det tar for United å løse det, sier Berg.

Klopp: Wow

Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalte før onsdagens ligacupkamp mot de blå, at han aldri har sett maken til endring i et lag.

– Det er den største endringen av et system jeg noen gang har sett på så kort tid. Wow. Stilen er fullstendig forandret. For en manager han er, sa Klopp.

Spesielt viktig for endringene er midtbanespilleren Jorginho, mener Berg.

– Jorginho er selve bindeleddet i laget. Han er ekstremt sentral som ballfordeler og balansespiller, sier TV 2-eksperten.