Maars Johnsen ble satt ut av klubbens regime: – Helt sykt

SANDVIKA (VG) Han ble hentet for mer enn 20 millioner kroner, men Bjørn Maars Johnsen (26) har fortsatt til gode å starte for AZ Alkmaar. Selv mener tankspissen han har trengt tid til å tilpasse seg.

– Ting tar tid. Det bekymrer meg ikke. Klubben fortalte meg helt rolig at jeg måtte komme meg til rette. Jeg hadde ikke engang hus, jeg bodde i en eske. Jeg måtte finne meg et hus, være hjemme alene, slappe av, og så kan jeg starte kamper. Klubben har gitt meg en rolig start, sier Maars Johnsen til VG.

Det er spesielt én ting som har vært vanskelig å tilpasse seg etter overgangen fra ADO Den Haag for mellom 22 og 25 millioner kroner :

– Intensiteten på treningen har vært en utfordring. Treningsstudio-regimet der er helt sykt. Men jeg prøver å «pushe» meg så hardt som mulig, og det går bedre for hver dag.

To mål på 79 min.

Landslagskollega Jonas Svensson, som spiller i AZ med både Maars Johnsen og Fredrik Midtsjø, flirer når han får høre om spissens reaksjon på styrketreningen.

– Vi trener utrolig mye styrke. Det merket jeg selv da jeg kom dit. Det var et lite sjokk, og det sier nye spillere også. Bjørn må bare stå på, det er litt uvant i starten, men etter hvert er det bare artig å trene, sier høyrebacken, som har spilt i den nederlandske toppklubben siden januar 2017.

– Han er kanskje litt slank. Slank og lang. Jeg tror det kan hjelpe ham, definitivt. Som spiss er du i utrolig mange brytekamper med «kjøttstoppere». Han kan sikkert bli sterkere, så jeg prøver å «pushe» ham litt, sier trønderen.

Til tross for at han bare har fått 79 minutter på banen i Eredivisie denne høsten, fordelt på fire innhopp på under en halvtime hver, har Norges landslagsspiss allerede rukket å notere seg for to mål.

– Det viktigste som spiss er å fokusere på at hvis man bare får én eller to sjanser i en kamp, så skal man i det minste treffe mål på én av dem. Det var stort å score i debuten, mens det andre målet mitt var mer klinisk og avslappet. Det viste at jeg har tatt steg i løpet av disse ukene, sier han.

– Jeg kan ikke kontrollere situasjonen

Men han erkjenner at han nå ønsker å få sjansen fra start. Så langt har 17 år gamle, egenutviklede Myron Boadu, som Svensson kaller «et spesielt talent», stått i veien for ham i startoppstillingen.

– Jeg vet at klubben ønsker å utvikle ham, og det er bra. Han kan ikke engang kjøre til jobben, men har scoret tre mål! Men jeg vil også utvikle meg, jeg har jo en fireårskontrakt. De kjøpte ikke ham, men brukte mye penger på meg, så jeg vet at jeg kommer til å bli brukt på en eller annen måte, sier Maars Johnsen, som foreslår en løsning for trener John van den Brom:

– Boadu kan spille i flere posisjoner. For eksempel kan han spille på venstresiden, mens jeg kan spille på topp.

– Du har et uttalt mål om å bli toppscorer denne sesongen. Da må du vel begynne å starte kamper snart?

– Ja, men jeg trenger ikke like mye tid på å score for dette laget som jeg gjorde forrige sesong. Men jeg kan ikke kontrollere situasjonen, jeg må bare være viktig for klubben. Jeg vil heller vinne cupen eller ligaen med laget enn å bli toppscorer. Det handler mest om å ha et mål å strekke seg etter, jeg er ikke besatt av det, sier mannen som forrige sesong scoret 19 seriemål – to bak toppscorer Alireza Jahanbakhsh.

