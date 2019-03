VRAKET: Thomas Müller, Mats Hummels og Jérôme Boateng på trening med Bayern München i november i fjor. Nå må de konsentrere seg om klubblaget fremover. I bakgrunnen Robert Lewandowski. Foto: A. Beier / FC Bayern

Forstår tysk sjokkvraking: – Det er drastisk

Landslagsvrakingen av Bayern-stjernene Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) og Mats Hummels (30) sjokkerer ikke de tidligere Tyskland-proffene Rune Bratseth og Jan Åge Fjørtoft.

Publisert: 05.03.19 18:05







– Det er drastisk. Likevel er det blitt etterlyst at Löw må ta grep, og nå gjør han det. Det blir spennende å se hva reaksjonen fra Bayern-ledelsen er. Der har de jo alltid vært opptatt at historien, av hva som er prestert tidligere, sier Fjørtoft (52), som også jobber som ekspert for tyske Sky Sports.

les også Mats Hummels oppgitt etter Tyskland-krise: – Vi blir behandlet som amatører

– Hvis Löw skal ta et slikt grep, er timingen god nå. Dette blir litt som å revitalisere seg selv. Som tysk sjef har han den fordelen at det er så mange gode å velge mellom, og nå starter en kvalik som de ganske sikkert kommer seg gjennom uansett, påpeker den tidligere Eintracht Frankfurt-spissen, som tror beslutningen «rett og slett handler om kvalitet».

FØLGER TYSK FOTBALL: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Frode Hansen

Tyskland ble verdensmester i 2014, men hadde et katastrofalt 2018-VM. For første gang i historien ble tyskerne slått ut etter det innledende gruppespillet. Etter VM kom Tyskland også sist i sin Nations League-gruppe, med bare to poeng på fire kamper, i gruppe med Frankrike og Nederland.

Og nå har han altså bestemt seg å vrake tre veteraner med til sammen 246 landskamper.

– Löw har fortsatt bra tillit i forbundet, og når man har mislyktes så kapitalt som i VM kommer det fort et generasjonsskifte. Det skjer en retningsforandring i tysk fotball, både på landslaget og i Bayern, fra den ballbesittende fotballen Bayern spilte under Guardiola, til mer fart fremover på banen, sier Rune Bratseth (57).

les også Ekspert: – Pep har skylden for Tysklands nedtur

Den tidligere Werder Bremen-kapteinen, med to serie- og cupmesterskap, mener ikke at Müller, Boateng og Hummels nødvendigvis er problemet i den overgangen, men poengterer:

– Dette er rutinerte Bayern-spillere. Tas de ut i troppen, så spiller de. Hvis Löw da begynner med noe nytt, mener han trolig det er bedre å utelate dem helt. Og istedenfor at de blir satt på benken, tror jeg også disse spillerne foretrekker en klar beskjed.

TYSK HELT: Rune Bratseth tilbake i Bremen i 2013, der det ble markert at det var 25 år siden seriegullet i 1988. Foto: Martin Rospek / Martin Rospek

Joachim Löw har vært landsgssjef siden 2006 og ledet Tyskland i 171 kamper. Den vrakede trioen har vært med i mesteparten av tiden hans.

Mats Hummels debuterte i 2010 og har 70 landskamper. Han spilte 90 minutter i alle fire Nations League-kampene i fjor høst.

Jérôme Boateng debuterte i 2009 og har 76 landskamper. Etter VM har han representert Tyskland tre ganger, sist i 0–3-nederlaget mot Nederland i Nations League.

Thomas Müller debuterte i 2010 og har 100 landskamper (38 mål). Han har vært på banen i alle seks landskampene etter VM, men bare startet i to av dem.

les også Özil-saken: – Prøver å flytte debatten vekk fra rasisme

– Jeg blir trist av denne nyheten, fordi det alltid har vært det største for meg å representere landet mitt. Likevel respekterer jeg den nye kursen, sier Boateng til Bild, som først meldte nyheten.

Löw reiste til München og ga spillerne beskjed ansikt til ansikt.

– Jeg vil takke Mats, Jerome og Thomas for mange suksessfulle, ekstraordinære og unike år sammen, sier Löw, og slår fast at 2019 vil bety en restart for det tyske landslaget.