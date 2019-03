PÅ NORGESBESØK: Jørn Andersen møtte VG i Hafjell onsdag morgen. Foto: Sindre Øgar

Jørn Andersen i ny bok: Klagde på kollega i Nord-Korea – så ham aldri igjen

HAFJELL (VG) Som landslagssjef for Nord-Korea var Jørn Andersen (56) misfornøyd med en kollega tilknyttet støtteapparatet. Da han sa fra til ledelsen, skjedde det noe han synes var merkelig.

Publisert: 20.03.19 11:26 Oppdatert: 20.03.19 11:40







Jørn Andersen så ham aldri igjen.

Hendelsen omtales som en «mystisk forsvinning» i Jørn Andersens nye bok «Den nordkoreanske sjefen», en dokumentarbiografi skrevet i samarbeid med Lasse Olsrud Evensen.

Der fortelles historien om Andersens begivenhetsrike og kaotiske fotballiv, som toppes med den omdiskuterte jobben som landslagstrener i diktaturet Nord-Korea .

les også VG møtte Jørn Andersen i Nord-Korea: Livet på innsiden

I boken navngis ikke vedkommende som forsvant.

«Hva skjedde?»

Når Andersen møter VG til frokost på Scandic Hafjell onsdag morgen, bekrefter den norskfødte tyskeren at han ga klart uttrykk for misnøye med vedkommende overfor ledelsen i fotballforbundet. Plutselig en dag kom ikke lenger personen på trening, heter det i boken:

«Han satt ikke lenger på tribunen. Han var ikke lenger en del av støtteapparatet. Jørn spurte hvorfor, og fikk til svar at han hadde fått en annen stilling».

«Etter det har ikke Jørn sett snurten av ham. Ingen snakker lenger om personen, og Jørn får ikke noe svar når han spør.»

– Hva skjedde med ham, spør Jørn Andersen i boken.

Treneren er denne uken i Norge for første gang på flere år.

På VGs spørsmål om hva Andersen tror skjedde med kollegaen i verdens mest lukkede land, svarer han at han regner med at vedkommende ble nedgradert.

– Jeg hadde jo selv et stort tap i Libanon (0-5), og da skulle vi liksom komme hjem og bli straffet og sånn. Men det skjedde jo aldri. Det der er overdrevet. Jeg ble innkalt til krisemøte, men sånne ting skjer jo ikke bare i Nord-Korea, sier han.

Episoden ble likevel en vekker: Han skjønte at makten han hadde som landslagstrener måtte brukes fornuftig.

PÅ JOBB I NORD-KOREA: Jørn Andersen på Rungrado 1. mai stadion i Pyongyang da VG besøkte treneren i 2016. Foto: Annemor Larsen, VG

VG har kontaktet det nordkoreanske fotballforbundet for å høre hva som skjedde med den aktuelle personen i støtteapparatet, men har ikke fått svar.

I nesten to år, fra mai 2016 til april 2018, var Andersen landslagstrener for Nord-Korea. Amnesty International-topp John Peder Egenæs var blant dem som gikk hardt ut og kritiserte Andersen for å legitimere et brutalt regime ledet av Kim Jong-un.

Men han fikk også ros, og enkelte kalte Andersen en pioner.

– Mye av kritikken føltes urettferdig, ja, mange uttalelser var direkte sårende fordi de fakta som kom frem, var direkte feil, sier Jørn Andersen i boken.

les også Jørn Andersen flytter til Sør-Korea: – Nord-Korea ble en døråpner

Overfor VG sier 56-åringen at han ikke bryr seg om kritikken og at alle kan si hva de vil om han.

Følte frykt

Han hadde et ønske om å gjøre en jobb for fotballen i Nord-Korea, og han så på det som en vei inn i asiatisk fotball. Neste stoppested, etter nåværende Incheon United i Sør-Korea, er kanskje en rik kinesisk klubb.

Det er ikke nivået i Kina som lokker Andersen, men pengene.

MØTTE VG: Jørn Andersen under møtet med VG på Scandic Hafjell hotell onsdag. Foto: Sindre Øgar

Jørn Andersen forteller at han «ikke hørte et kvekk» fra Kim Jong-un, landets utskjelte leder.

– Hvorfor skulle jeg det? Jeg er her for å trene fotballspillere, ikke for å menge meg med politiker og statsoverhoder, sier Andersen i boken.

Han bodde på hotell i Pyongyang og levde i en slags boble. Fattigdommen så han bare på vei til golfbanen i helgene. Jørn Andersen snakker varmt om nordkoreanere. Han mener de til og med hadde masse humor. Han tenker ofte på landet, og vil gjerne tilbake.

Bare én gang følte han frykt, etter 0-5-tapet mot Libanon i oktober 2017 i kvaliken til Asiamesterskapet. Da vurderte han å ta fly hjem til Tyskland fra Beirut.

Men reaksjonen han fikk overrasket ham. Han fikk kritikk da han kom hjem, men han opplevde den som konstruktiv.