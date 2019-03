LYKKEN HAR SNUDD: Alexander Sørloth er en langt mer fornøyd mann under denne landslagssamlingen enn han var i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sørloth åpner opp om marerittet: – De verste dagene i mitt liv

OLIVA (VG) Alexander Sørloth (23) er tilbake i målform og stiller på landslagssamling med stor selvtillit. For noen måneder siden var situasjonen en helt annen.

Trønderen nådde bunnpunktet under sin forrige landskamp, mot Kypros i november, da han misbrukte to gigantiske muligheter. Mens lagkameratene feiret gruppeseier i Nations League, fortvilte Sørloth over måltørke og lite spilletid i Premier League for Crystal Palace.

– Fy faen, altså. De to dagene etter den kampen var fotballmessig de verste dagene i mitt liv. Det var helt fryktelig tungt, sier Alexander Sørloth til VG.

– Nå kan jeg se tilbake på det og flire litt, for jeg tenker at det aldri i verden hadde skjedd med den selvtilliten jeg har nå. Det skjedde fordi jeg var i en negativ spiral og slet med selvtilliten. Når man er i den negative spiralen så blir det nesten så man som spiss gruer seg til å få sjansen. Du føler at du må score.

– Du bare ser for deg alle mulige scenarier. Du tenker mye, rett og slett. Det er ikke bra. I hvert fall ikke for meg. Tenking er ikke så lurt. Det skal gå på automatikk, sier spissen.

– Bra med selvtillit nå

I januar ble han lånt ut fra Crystal Palace til belgiske Gent etter ikke å ha fått en eneste Premier League-kamp fra start på høstsesongen.

Utlånet har fått det til å løsne for trønderen, som spiller fast i Gent og har scoret fire mål på elleve kamper for klubben.

– Det er veldig stor forskjell. Det er det ingen tvil om. Nå spiller jeg veldig bra igjen og får stor tillit. Det er bra med selvtillit nå, og det blir en helt annen inngang til landslagssamlingen, sier Sørloth, som denne helgen sikret play off-plass med Gent.

– Hva er det som endrer seg?

– Du er mye mer positiv når du vinner hver helg, er med på et bra lag og føler deg bra selv. Jeg føler jeg har mye mer å bidra med. Det blir også lagt merke til.

Tøff høst i England

– Hvordan ser du tilbake på høsten i Crystal Palace?

– Det var tøft. Man står nesten og jokker på sidelinjen og har lyst til å få sjansen hele tiden. Men etter hvert som tiden gikk, føltes det som den ble lengre og lengre unna. Da kommer man i en negativ spiral. I starten fikk jeg jo innhopp i hver kamp, da var jeg i rytmen, men når det blir lengre mellom innhoppene er det vanskelig å komme i rytmen. Det går ut over selvtillit og trivselen. Det er tøft, men man kan ikke grave seg helt ned.

– Er du skuffet over den manglende tilliten du fikk?

– Det er vanskelig å si. Vi var så mange om benet, fem-seks spisser. Det handler litt om tur i fotball. Hadde jeg puttet et mål tidlig i sesongen, så hadde det kanskje sett helt annerledes ut. Når du spiller i Premier League, på et lag som kjemper for overlevelse, så er det vanskelig å slå igjennom enn på et topplag. Du må være god og kanskje litt heldig, sier Sørloth.

I Gent er han gjenforent med Jess Thorup, den danske treneren som var Midtjylland-sjef da han fikk sitt store gjennombrudd i Danmark og ble solgt til Premier League.

– Han betyr veldig mye. Han bruker meg der jeg er best. Jeg har utrolig mye tillit til ham og vil tro han har brukbar tillit til meg også. Vi har et veldig godt forhold. Vi vet akkurat hvordan hverandre tenker, sier Sørloth.