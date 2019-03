KRANGEL: Sean Dyche og Jürgen Klopp i munnhuggeri etter desember-kampen på Turf Moor. Foto: Nigel French / PA Wire

Blir det nytt munnhuggeri mellom Klopp og Dyche?

Etter Liverpools seier på Turf Moor i desember ble det et voldsomt munnhuggeri mellom Jürgen Klopp og Burnley-manager Sean Dyche.

Søndag er det nytt møte mellom kamphanene, og Klopp insisterer på at han «ikke har noen dårlige følelser» overfor Burnley.

I desember mente Jürgen Klopp at Burnley hadde vært for tøff i taklingene, og etter kampen sammenlignet han taklingene til Burnley-spillerne med bowlingspill.

– Disse sklitaklingene på det våte underlaget. Jeg synes virkelig at dommeren burde ha gjort noe før. Jeg sa til dommeren at han burde beskytte spillerne. Det var som de spilte bowling. De tok både ballen og spilleren. Det skjedde fire-fem ganger, sa tyskeren i desember.

Han tok det opp med fjerdedommer Mike Dean under kampen og mente at det var «stor fare for skader».

Klopp ble på fredagens pressekonferanse spurt om han angret noe etter munnhuggeriet med Dyche:

– Vi er alle mennesker, og vi reagerer på ting når det skjer. Jeg har gjort feil i livet mitt som jeg angrer på.

– Jeg aner ikke hva han sa. Jeg tror ikke det er noe å angre på, men jeg vet ikke... Jeg har ingen dårlige følelser rundt dette, det tilhører fortiden, sa Liverpool-sjefen på pressekonferansen fredag.

Joe Gomez ble skadet i desemberkampen - etter en duell med Burnleys Ben Mee. Midtstopper Gomez er fortsatt ikke i spill.

Burnley-sjef Dyche sa etterpå at det var en «fantastisk takling av Mee» og at han ble «forvirret» av uttalelsene fra Klopp.

– Fotballmanagere må si hva de vil, men jeg tror ikke de skal finne opp reglene på nytt, sa Dyche om Klopp.

Det hører med til historien at Liverool vant 3–1.

Liverpool ligger nå ett poeng bak Manchester City, og begge lag har spilt 29 kamper.

– City spiller lørdag, og vi kommer til å vite resultatet når vi spiller. Men det er ingen grunn til å gjøre noe stort ut av det, sa Klopp på pressekonferansen fredag.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker å være i en posisjon der vi kjemper om ligatittelen. Og det gjør vi.

Mohamed Salah har nå fire kamper uten scoring for Liverpool (mot Bayern München, Manchester United, Watford og Everton). Han har aldri spilt fem matcher på rad for de røde uten å score. Søndag kan han komme til å sette en rekord han helst ville unngå.

