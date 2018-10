NEDTUR: Hege Riise og Isabelle Bachor klarte ikke å vinne borte mot Sandviken. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nytt poengtap for LSK Kvinner: Rekord-mulighet glapp

(Sandviken-LSK Kvinner 0–0) 2. desember møtes LSK Kvinner og Sandviken til cupfinale. «Generalprøven» i nest siste serierunde endte målløst. Dermed forsvant muligheten for LSK Kvinner til å sette ny poengrekord.

Med seier i de to siste kampene ville LSK Kvinner satt ny rekord for antall poeng i løpet av en sesong - med 63.

Nå kan LSK Kvinner i beste fall tangere Røas rekord fra 2008 på 61 poeng med seier i hjemme mot nettopp Røa. Før siste serierunde har LSK Kvinner 58 poeng.

Seriemester LSK Kvinner vant de første 19 av 19 kampene . Før det ble 2–3-tap hjemme for Klepp sist helg i kamp nummer 20. Lørdag klarte hverken Sandviken eller LSK Kvinner å score.

– Jeg synes vi får dårlig betalt. Vi skaper mye på et godt lag og jeg synes vi fortjener å vinne. Det jentene legger ned er fantastisk bra, sier Alexander Straus, Sandviken-trener, til NRK.

– Mulighet i cupfinalen

Han synes dagens kamp var en god gjennomkjøring før lagene møtes til cupfinale. Selv om han sukket over misbrukte målsjanser.

– Jeg tror vi har mulighet i cupfinalen, men vi må jobbe med ting på siste tredjedel fortsatt. Så har LSK Kvinner noe i bakhånd. Men vi føler oss litt nytt snytt nå, sier Straus.

Med seier over LSK Kvinner ville Sandviken vært á poeng med Arna Bjørnar på tredjeplassen. Nå gjør målforskjellen at det blir nærmest umulig for Sandviken å ta igjen Arna Bjørnar - som spilte 1–1 mot Vålerenga.

Tidligere i sesongen har Guro Reiten, som hvilte lørdag, truffet godt. Dette er kanskje årets mål?

Brøndby neste

LSK Kvinner-trener Hege Riise var mellomfornøyd etter det andre poengtapet på rad for sitt overlegne lag.

– Jeg skulle gjerne sett at vi løste situasjoner med ball bedre. Da ville vi vært i bedre posisjoner når vi mister den. Vi fikk litt kontringer mot oss, men samtidig får vi øvd på de lange ballene. Noe er bra, noe må vi bedre, sier Riise.

Hun var uten sin største stjerne Guro Reiten blant annet. Den fryktede angriperen ble hvilt.

Onsdag venter nemlig sesongens viktigste kamp i sesongen til nå. Da spilles returen i Champions League-åttedelsfinalen mot Brøndby. I Norge endte første kamp 1–1.

Slik endte resten av Toppserie-runden

Grand Bodø – Lyn 1-0 (1-0)

162 tilskuere

Mål: 1-0 Vilde Anett Fjelldal (43).

Gult kort: Joanna Bækkelund, Lyn.

Klepp – Avaldsnes 2-1 (0-1)

423 tilskuere

Mål: 0-1 Meryll Abrahamsen (43), 1-1 Elisabeth Terland (53), 2-1 Hanne Kogstad (65).

Gult kort: Gry Tofte Ims, Klepp.

Røa – Trondheims-Ørn 2-1 (1-1)

231 tilskuere

Mål: 1-0 Svava Ros Gudmundsdottir (3), 1-1 Julie Adserø (45), 2-1 Gudmundsdottir (72).

Gult kort: Kamilla Aabel, Kirvil Schau Odden, Røa, Maria Olsvik, Elen Melhus, Trondheims-Ørn.

Sandviken – LSK 0-0

552 tilskuere

Stabæk – Kolbotn 1-2 (0-1)

205 tilskuere

Mål: 0-1 Marit Bratberg Lund (str. 36), 1-1 Synne Sofie Jensen (61), 1-2 Lund (86).

Vålerenga – Arna Bjørnar 1-1 (0-0)

289 tilskuere

Mål: 0-1 Amalie Eikeland (66), 1-1 Stine Ballisager Pedersen (90).

Gult kort: Celin Bizet Ildhusøy, Vålerenga.