SLITER: Ørjan Håskjold Nyland, her på trening med landslagskonkurrent Rune Almenning Jarstein, har fått en turbulent start på Aston Villa-karrieren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aston Villa-ekspert med knallhard Nyland-dom: – En grusom start

FOTBALL 2018-10-20T06:49:39Z

STORO (VG) Tabber og trenersparking har gitt Ørjan Håskjold Nyland (28) en turbulent start på karrieren i Aston Villa.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 20.10.18 08:49

Norges nummer to mellom stengene hadde trolig sett for seg en litt mer positiv innledning på sitt England-eventyr, som startet da han signerte for Championship -klubben i august.

For rapportene om hans to første måneder i klubben er i all hovedsak negative. Han har bare holdt nullen én gang på ti kamper. Nettsiden WhoScored , som baserer seg på statistikk fra Opta, rangerer han som den dårligste keeperen på engelsk nivå to så langt denne sesongen. Storavisen The Guardian mener han har hatt «en rimelig katastrofal start» på sitt opphold i Birmingham-klubben.

– Jeg skulle gjerne sagt noe positivt, men det har dessverre ikke fungert for ham så langt. Det har vært en grusom start for ham, for å være ærlig, sier Birmingham Mail-journalist Gregg Evans til VG.

Sett helgens Lotto-kupong via Tipster – ca 14 mill. i potten!

Han dekker Aston Villa hver dag og følger lagets kamper både på hjemme- og bortebane. Ifølge Evans har Nyland på sine ti første kamper kostet laget mange poeng. Han trekker frem det han mener var svake involveringer mot Wigan, Ipswich, Sheffield Wednseday og Bristol City.

– Det var knyttet store forventninger til ham, ettersom han var landslagskeeper. Men han har ikke lignet en landslagskeeper i det hele tatt. Fansen har vendt seg mot ham og mener han har vært elendig. Det er synd, men det er sånn det har blitt, sier Evans om Nyland, som riktignok har levert noen imponerende redninger, som den du kan se i videoen under:

Nyland: – Prøver ikke å lese altfor mye

Nyland har fått med seg de kritiske røstene, men hevder det ikke er noe som preger ham.

– Det tenker jeg ikke noe på. For meg handler det kun om å tenke på neste kamp og neste mulighet. Selvfølgelig er det situasjoner man kan diskutere der jeg kunne gjort det bedre, men det er andre situasjoner der jeg har gjort det bra også. Jeg tenker ikke noe særlig på kritikken, sier den tidligere Molde-keeperen.

– Du bruker ikke kritikken som motivasjon?

– Jeg prøver ikke å lese altfor mye. Men det er klart jeg får med meg ting, jeg også. Det er en motivasjon, selvfølgelig, og hvis du klarer å bruke det på den måten, så er det bra. Og så handler det om ikke å bli for påvirket av ting som blir skrevet om deg, eller hva folk mener. Det er ikke alltid det er riktig heller. Hvis du skal ta deg nær av alt som blir skrevet, så kan du gå ned i en veldig dyp dal som det er vanskelig å komme seg ut av.

Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen forteller hvordan han reagerte på lagkameratens forferdelige skade:

Mistet manageren

Nyland beholdt tilliten til manager Steve Bruce i de ni første kampene, men ble benket i tiende serierunde. Det ble også managerens siste kamp for klubben før han fikk sparken. Ifølge Gregg Evans var det Bruce som insisterte på å hente Nyland til klubben etter å ha fulgt ham i flere år.

– Selvfølgelig er det ikke optimalt å miste treneren som hentet deg, men jeg har opplevd det før, så jeg får bare stå godt i det, trene godt og vise meg fram, så satser jeg på at det blir bra likevel, sier Nyland.

Torsdag i forrige uke ble det klart at Aston Villa henter Dean Smith fra Bradford som ny trener. Han får med seg Chelsea-legende og tidligere Villa-spiller John Terry som assistent.

VGs tips: Villa-seier

Oppgaven deres blir å føre storklubben tilbake mot toppen av divisjonen etter en svak start på sesongen (3-6-3). Sett med norske øyne blir det mest spennende å finne ut om Nyland blir nykommerens foretrukne keepervalg hjemme mot Swansea på lørdag.

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag – sjekk våre siste anbefalinger!

Swansea har gjort det ganske likt som Villa og ligger to poeng foran dem på tabellen. Men formen deres er ikke imponerende: Kun én seier på de seks siste kampene (1-3-2). Suspenderte Chester (f) mangler for vertene, mens Jefferson Montero (mb) og Bony (a) er skadet for gjestene. Vi satser på at effekten av ny manager gir Villa en boost på hjemmebane.

Derfor anbefaler vi et spill på Aston Villa-seier til 1,85 i odds. Spillestopp er klokken 15.55.