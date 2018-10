KALDT GJENSYN: Jostein Flo og den Strømsgodset-utleide Sandefjord-spilleren Stian Ringstad møtte hverandre etter at sistnevnte ga førstnevnte enda dårligere nattesøvn. Foto: Jostein Magnussen, VG

Klump i halsen for Ringstad: – Følelsene tok overhånd

FOTBALL 2018-10-21T06:03:29Z

SANDEFJORD (VG) Mens Sandefjord kjempet for å dra i land en svært etterlengtet seier, sprang Stian Ringstad rundt med en klump i halsen over å sende sine «egentlige lagkamerater» nærmere nedrykk.

Sigurd Skjefstad

Publisert: 21.10.18 08:03

Etter kampen la en åpenhjertig Stian Ringstad ikke skjul på hvor ambivalent det føltes å gå inn i en jublende hjemmegarderobe, og tenke vel så mye på de som satt med hengende hoder på andre siden av gangen.

– Jeg kjente at følelsene tok litt overhånd underveis. Det er kompisene mine som sitter der inne nå, en gjeng jeg har opplevd mye med, sier Ringstad til VG.

27-åringen gikk på utlån fra Strømsgodset til Sandefjord i slutten av juli. Lite visste han da om at han knappe tre måneder senere skulle være med å sende sin egentlige arbeidsgiver mot nedrykk.

Søndag kveld risikerer Strømsgodset å ligge under streken om Start og Stabæk tar poeng i sine kamper mot henholdsvis Tromsø og Brann.

– Det ble en veldig spesiell kamp for meg. Jeg håper jeg slipper å havne i en slik situasjon igjen, sier Ringstad.

– Ingen hadde sett for seg dette

Etter halvannet år i Strømsgodset, takket venstrebacken ja til et utlån til Sandefjord fordi han ønsket mer spilletid. Det har han også fått. Men siden han forlot Drammen, har Strømsgodset bare vunnet to av ti kamper. Dermed står de med både knotter og leggskinn i sumpa med fire runder igjen.

Ikke det hverken Ringstad selv, klubben eller eksperter hadde trodd før sesongen da Godset ble utropt til medaljekandidat.

– Jeg er overrasket over at de har havnet i den situasjonen her. Den kvaliteten som er i laget ..., sier Ringstad, og får en klem av Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo som driver litt hvileløst rundt nede i garderobeområdet etter kampen.

De veksler ikke mange ordene, et par her og noen i retur. Om man ikke visste det var spilt en viktig fotballkamp, kunne man gjettet på et første gjensyn i noens begravelse.

– Og det er kanskje ekstra vanskelig å takle en nedrykksstrid for et lag som forberedte seg på noe helt annet?

– Ja, det er klart. Det var ingen som hadde sett for seg dette. Nå kommer det mange matchballer de bare må ta. Det er fortsatt muligheter!

Ofkir hjalp gamle LSK-venner

Ringstads forsøk på å snakke om viktigheten av dette for Sandefjord, ble kanskje aldri mer enn nettopp det: prat. For om 27-åringen var profesjonell og spilte en god kamp, og også passet på å si at Sandefjord-gjengen fortjente de tre poengene, var han preget av omstendighetene.

En som derimot både var oppriktig glad for at Sandefjord vant OG at Strømsgodset tapte, var målscorer og banens bestemann, Mohamed Ofkir. Kantspilleren med en fortid i Lillestrøm, var nemlig med på å gi gamleklubben en håndsrekning da han klinket inn 1–0 med et flott skudd helt oppe i krysset.

– Jeg kunne hatt tre mål og to målgivende i dag, men det betyr ingenting. Vi vinner, det er fortjent og utrolig deilig. Det gir oss selvtillit etter at vi har spilt godt, men rotet bort mange seire mot slutten av kampene. Endelig!, sier Ofkir.

Etter syv kamper der bare én var tapt, men seks hadde endt uavgjort, innrømmer Ofkir at seieren nok «kom litt sent». Om ikke annet, sørget den for at plassen teoretisk kan berges i hvert fall i én serierunde til.

– Og så ga dere Lillestrøm litt hjelp. Og om det til slutt står mellom LSK og Strømsgodset?

– Da håper jeg Strømsgodset går ned. Jeg har en liten kjærlighet til Lillestrøm!