Mohamed Salah avgjorde for Liverpool

(Huddersfield Town - Liverpool 0–1) Han har fått mye kritikk for spilte sjanser, men mot Huddersfield inntok Mohamed Salah rollen han hadde så mange ganger forrige sesong: Den avgjørende.

Midtveis i den første omgangen var han som den gode, gamle Salah. Joe Gómez fant Xherdan Shaqiri i det såkalte mellomrommet, sveitseren vendte opp og spilte en perfekt stikker til den egyptiske målkongen.

Med sin høyre fot, og på kampens første ordentlige sjanse, styrte han ballen i det lengste hjørnet til en hjelpeløs Jonas Lössl i Huddersfield-målet.

Feiringen var avbalansert, mer preget av lettelse enn ren glede. Salah, som var en åpenbaring forrige sesong, har fått kritikk for svak uttelling og lite målpoeng i innledningen av sesongen.

Mot Huddersfield kunne han fort hatt både to og tre mål. Men ett holdt.

– Vi måtte kjempe, men det visste vi på forhånd. Det var en god følelse å score, sier Mohamed Salah til rettighetshaver BT Sport.

– Men ble du bekymret da du gikk fire kamper uten mål?

– Jeg var ikke bekymret, jeg var ikke bekymret.

«Bananskall»

Før kampen var Jürgen Klopp svært opptatt av å understreke at tabellen løy, at dette var et potensielt bananskall. For mens Liverpool var uten tap og med 20 poeng av 24 mulige, stod Huddersfield uten seier etter åtte serierunder.

Og på hjemme på John Smith’s Stadium hadde de ikke scoret et eneste mål på fire kamper.

Men Klopps gode venn og forlover, David Wagner, satset alt på å bryte den vonde trenden i sesongstarten. Især belgiske Laurent Depoitre kom til kvalifiserte muligheter, og Jonathan Hogg dundret ballen i stolpen på et makeløst skudd i første omgang.

Rett før pause oppstod en kontroversiell situasjon, da Alex Pritchard fikk sitt mål annullert for offside. Reprisene viste at hælen til Virgil van Dijk var svært nære ved å oppheve den.

Og ti minutter før slutt, fikk innbytter Steve Mounie hjemmelagets soleklart beste mulighet, på halvspretten inne i feltet. Men selv ikke et dobbelt så høyt mål ville den ukontrollerte avslutningen klart å treffe.

Lallana-retur

Så som det ofte går når topp spiller mot bunn, var det Liverpool som hadde marginene med seg i en tett og jevnspilt kamp, Liverpool som vant på en dårlig dag.

– Vi skapte ikke så mange sjanser, men vi jobbet hardt. Vi spilte bra mellom leddene, men klarte ikke å treffe på den siste pasningen. Andre kamper har vi spilt bedre i, men i dag handlet det om å få resultatet, sier Klopp til BT Sport.

Klopps menn er med det á poeng med Manchester City, som nedsablet Burnley 5–0 og troner på toppen av tabellen på målforskjell.

Adam Lallana fikk på sin side sin første Premier League -start siden første nyttårsdag, etter et år preget av skade på skade.

– Jeg føler jeg har gjort alt jeg kan for å få spilletid, så det var deilig å komme inn og bidra i dag. Det har vært tøft med alle skadene, med konstante tilbakeslag. Nå føler jeg meg veldig bra, og det var veldig deilig å spille igjen i dag, sier Lallana til BT Sport.

Og Salah fikk sikret seg stillhet fra kritikerne for en stakket stund.

PS ! Huddersfield er uten seier i alle ni kamper denne sesongen.