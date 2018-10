Seriegull trolig ikke nok for Coolen

FOTBALL 2018-10-29T06:20:40Z

BERGEN (VG) Rini Coolen kan fort bli den femte gulltreneren til Rosenborg siden 2004 som forsvinner kort tid etter at seriemesterskapet er sikret. For i Trondheim er det ikke bare titler som teller. Det handler mer om «å være på rett vei».

Ola By Rise i 2004, Knut Tørum i 2007, Nils Arne Eggen i 2010 og Kåre Ingebrigtsen i 2018 har alle blitt vist utgangsdøren på Lerkendal, enten rett etter, eller kort tid etter at de har ledet Rosenborg til seriemesterskap.

Nå vil trolig, etter det VG vet, det samme skje med nederlandske Rini Coolen, tross at han søndag kveld ledet RBK til det som, etter all sannsynlighet, blir det fjerde seriegullet til klubben på rad .

Men Rosenborg er ikke som andre norske klubber. Rini Coolen kan vinne både serie og cup, uten at ledelsen i klubben ser på det som bra nok. Rett og slett fordi målsetningene måles opp mot Europa - og om laget har rett utvikling.

I Rosenborg er de ikke fornøyde med A-lagets utvikling under nederlenderen, det vet VG. Han fikk jobben, midlertidig, etter at Kåre Ingebrigtsen ble sparket 19. juli. Og laget fikk et ventet, men kort, oppsving etter at Coolen overtok.

Ofte reagerer lag sånn på et trenerskifte, men ofte fortsetter det ikke på samme måten. Problemet, etter det VG vet, er at det ble brukt for lang tid før den intense jobben etter Rosenborgs trener i 2019 ble iverksatt. Kanskje fordi Coolen var der, og det virket - en kort periode - som klubben var på rett vei. Og han var en kandidat, trolig er han ikke det nå.

Men siden han var det, så er derfor heller ikke listen over aktuelle kandidater sånn den kanskje burde vært på denne tiden. RBK er litt «bakpå». Etter det VG vet er det misnøye med at trenerjakten ikke er blitt intensivert sterkere på et tidligere tidspunkt.

Men flere og flere har sett det nå, at klubben IKKE er på rett vei. Lenge ble det sagt at laget var for dårlig trent da Coolen overtok. Men nå har det gått mer enn tre måneder. Det kan neppe være Ingebrigtsens feil hvis RBK fortsatt er for dårlig trent. Han fikk sparken 19. juli.

Resultatene har ikke tatt seg opp, tvert imot. Vel har troppen vært skadeutsatt, men spesielt resultatene i Europa har vært svært svake, sjanseløse i alle gruppespillkampene så langt.

Fakta:

* Rosenborg under Kåre Ingebrigtsen (serie, cup og spill i Europa): 22 kamper. 15 seirer, 3 uavgjorte og 4 tap. 48 «poeng». Snittpoeng pr kamp: 2,2.

* Rosenborg under Rine Coolen (serie, cup og spill i Europa): 21 kamper. 12 seirer, 4 uavgjorte og 5 tap. 40 «poeng». Snittpoeng pr kamp: 1,9.

Og verken i Ingebrigtsens periode eller Coolens periode som sjef, har RBK imponert. Spillet lugger. Flere ganger enn klubbledelsen liker å tenke på, er de blitt reddet av keeper André Hansen. Det bekymrer mange i RBK-systemet. Det handler om å få mer ut av troppen - og ikke minst ut av spillerkjøpene de siste årene, som også diskuteres i RBK-miljøet.

Ivar Koteng er ikke en styreleder som liker ordet «middelmådig». Og selv om det skulle bli The Double denne sesongen, er ikke det sikkert at det er nok for Rini Coolen.