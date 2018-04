«Superinnbytter» Giroud rykket fra Solskjær etter heftig Chelsea-comeback

(Southampton – Chelsea 2–3) Olivier Giroud (31) trengte bare 17 minutter på banen før han startet og så fullførte Chelseas snuoperasjon. Dermed rykket franskmannen forbi Ole Gunnar Solskjær (45) på «score som innbytter»-listen.

Chelsea så ut til å gå på sitt andre tap på tre kamper da et nedrykkstruet Southampton viste akkurat hvor farlig et lag kan være når de kjemper med ryggen mot veggen.

Med 20 minutter igjen av kampen ledet vertene 2–0, og de kunne klatre tilbake over nedrykksstreken.

Men det var før innbytterspesialisten over alle, Olivier Giroud , tente et lite håp for gjestene ni minutter etter at han erstattet en tam Álvaro Morata.

Franskmannen steg til værs mellom to Southampton-forsvarere og stanget inn innlegget fra Marcos Alonso, hans 18 Premier League -mål som innbytter og hans første PL-mål for Chelsea.

Fakta Flest Premier League-scoringer som innbytter 1) Jermaine Defoe, 24 mål 2) Olivier Giroud, 19 mål 3) Ole Gunnar Solskjær og Nwankwo Kanu, 17 mål 5) Javier Hernandez, 16 mål 6) Daniel Sturridge, 15 mål 7) Peter Crouch, 15 mål 8) Victor Anichebe, 14 mål 9) Edin Dzeko, 13 mål 10) Darren Bent, 13 mål Kilde: Planetfootball.com

Dermed rykket han fra Ole Gunnar Solskjær, som endte på 17 ligascoringer for Manchester United etter å ha kommet inn fra benken.

Giroud avgjorde

Girouds scoring satte fyr på Chelsea som presset på som besatte for utligningen, og etter fem minutter kom den da Eden Hazard la ballen perfekt til før han banket til fra åtte meter.

– Da jeg kom på sa jeg til Eden at vi må kjempe til slutten og beholde troen. Jeg sa ikke at han kom til å score, men vårt første mål ga oss muligheten, sier Giroud til Sky Sports.

Tre minutter senere var snuoperasjonen et faktum og Girouds posisjon som superinnbytter ytterligere styrket.

For franskmannen nøyde seg ikke med ett poeng, og da han fikk ballen på 14 meter banket han like godt inn 2–3 helt nede ved keepers venstre stolperot. Hans 19 som innbytter i Premier League, to flere enn Solskjær greide.

Han kan derimot ikke gjøre noe med suverene Jermain Defoe, som står med 24 scoringer som innbytter i Premier League.

Så ikke Alonso-stempling

Det endte med jubel, men Chelsea så lenge ut til å gå på nok et surt tap.

Etter 21 minutter satte Dusan Tadic en støkk i Chelsea da han fikk ballen upresset foran mål fra Ryan Bertrand.

Rett før pause kunne det blitt verre for de blå da Alonso plantet knottene i leggen på Shane Long, men dommer Mike Dean fikk ikke med seg forseelsen og lot bare spillet gå videre.

Den tidligere Premier League-dommeren Mark Clattenburg, som lørdag er gjest i TV 2s PL-studio, er derimot klar i sin dom: Det burde vært rødt kort.

Rett før helgen ble det besluttet at Premier League ikke kommer til å innføre videoassistert dømming (VAR) neste sesong.

Én time ut i kampen så det enda verre ut for Chelsea da James Ward-Prowse svinget et frispark rett over hodet på Gary Cahill og fant Premier League-debutant Jan Bednarek, som helt umarkert banket inn 2–0.

Men så byttet Antonio Conte innpå Olivier Giroud.