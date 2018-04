BYTTER JOBB? Steven Gerrard kan gå fra fotballekspert til fotballtrener, ifølge flere britiske medier. Foto: Carl Recine / Reuters

Gerrard høyaktuell for managerjobben i Rangers: – Han kan bli en fantastisk trener

Publisert: 26.04.18 18:06

Liverpool-legenden Steven Gerrard (37) skal være blant de mest aktuelle kandidatene til å overta skotske Rangers.

Det melder flere britiske medier torsdag, blant andre BBC .

Den tradisjonsrike klubben er på jakt etter en ny permanent manager etter. Pedro Caixinha fikk sparken i fjor høst, og siden har klubben vært under Graeme Murtys ledelse.

Han har imidlertid bare vært ansatt på midlertidig basis.

Rangers-topp på Anfield

Gerrard, som la skoene på hyllen for to år siden , har jobbet som trener i Liverpools ungdomsavdeling, og har samtidig jobbet som fotballekspert for BT Sports. Men nå skal han være blant et lite knippe kandidater til managerjobben i Rangers.

Det vil i så fall være hans første jobb som manager.

Den gamle Liverpool- og England-kapteinen var på plass i Skottland i mars for å se Rangers i aksjon. Da så han sin potensielle nye arbeidsgiver tapte 2–3 i det beryktede «Old Firm»-derbyet . Dave King, som sitter i Rangers-styret, var på plass på Anfield da Liverpool slo Roma i den første Champions League-semifinalen tirsdag.

Rangers ligger på annenplass i skotske Premier League, bare bak erkerival Celtic, som med seier til helgen - mot nettopp Rangers - kan sikre sitt syvende strake ligagull.

Tidligere Rangers-manager, Alex McLeish, som nå leder skotske landslaget, er sikker på at Gerrard har en stor trenerkarriere foran seg.

– Han kjenner spillet inn og ut. Han har ikke alle svarene, og han har en del å lære, men jeg er sikker på at kan være en fantastisk trener, sier han, ifølge BBC.