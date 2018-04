GIR SEG: Arsenal melder at det er slutt for Arsene Wenger. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

Wenger forlater Arsenal: - Vil bli husket som en gigant

Publisert: 20.04.18 10:59 Oppdatert: 20.04.18 11:55

Arsene Wenger (68) forlater Arsenal etter snart 22 år som manager. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

– Etter nøye vurderinger og påfølgende diskusjoner med klubben, føler jeg det er riktig av meg å gå av etter sesongen, sier han selv ifølge pressemeldingen . Arsenal takker den lengst sittende av dagens managere i Premier League med et «Merci, Arséne» på hjemmesiden. Wenger overtok 30. september 1996 et Arsenal som hadde hadde hatt fire managere på 19 måneder etter at George Graham måtte gå.

- Wenger vil bli husket som en gigant i engelsk fotball, både for det han har oppnådd ,men også måten han har oppnådd det på, og fordi han er en tenker, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

68-åringen har ført Arsenal til tre gull i Premier League og hele syv seire i FA-cupen. Men den siste ligatriumfen kom helt tilbake i 2004 og presset har stadig økt på Wenger. Arsenal var denne sesongen ikke med i Champions League, men kan vinne Europa League der de møter Atletico Madrid i semifinalen.

– Den åpenbart riktigste avskjeden ville være et nytt trofé, ved at Arsenal vinner Europa League og samtidig sikrer Champions League-plass, sier Alsaker, som karakteriserer Wengers avskjed som «vemodig, men korrekt».

– Det er ikke uventet at han gir seg. Det er smart. Det er et par år for sent. Og det er litt trist, sier Trond Johannessen, som følger internasjonal fotball tett for VG.

– Det er litt trist fordi han fikk den slutten han fikk, men han vil bli hyllet den siste måneden nå, det er fint. Han er den mest sympatiske manageren jeg har opplevd på internasjonale pressetreff. Han svarer ordentlig og latterliggjør ingen, sier Johannessen.

- Dette er fornuftig gjort av Wenger. Det han har oppnådd, er fantastisk, men det har vært tungt de siste årene. Nå håper jeg bare at han kan avslutte med å vinne Europa League, følger tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt opp. Han er nå TV 2s ekspert på Premier League.

I Premier League ligger Arsenal på 6. plass 33 poeng bak vinneren Manchester City.

– Jeg er takknemlig for å ha hatt privilegiet av å lede denne klubben i så mange minnerike år, sier Wenger i pressemeldingen.

Tidligere fredag meldte Sky Sports at Wenger ikke har noe imot at Patrick Vieira blir hans etterfølger. Franskmannen hadde stor suksess som spiller i klubben gjennom Wengers ni første år som manager (tre ligagull/fire FA-cup).

Arsenal-sjefen sier: - Han jobber for tiden i New York for Manchester City. Han er en type som har potensialet en dag, ja.

Jürgen Klopp er raskt ute med sin hyllest av Arsene Wenger:

– Han har hatt en fantastisk karrière. En enestående personlighet. Veldig suksessrik. Han skaffet Arsenal fantastiske spillere. Dominerte tidlig på 2000-tallet med fantastsik fotball. Jeg har alltid beundret hans arbeid. Det blir annerledes uten ham, sier Liverpool-manageren følge FourFour på Twitter.

Kenneth Fredheim er Arsenal-supporter og fotballkommentator i Discovery.

- Det er vemodig, men riktig at han går. Jeg har ment i flere år at han har gått seg fast i prinsipper og stahet. Han skal vinne på sin måte, eller så skal han ikke vinne, sier Fredheim.

Han mener Wenger har revolusjonert engelsk fotball.

– Han revolusjonerte ikke bare Arsenal, men engelsk fotball med krav til kosthold, trening og hvile, han ville ha 100-prosentutøvere. Han profesjonaliserte fotballen, sier Fredheim.

– Jeg vil takke støtteapparatet, spillerne, direktørene og supporterne som har gjort denne klubben så spesiell, sier Wenger og understreker at han alltid har ledet klubben med fult «engasjement og integritet».

Wenger har tross to FA-cuptriumfer de siste årene møtt mye motstand også hos Arsenal-supporterne.

– Wenger har på mange måter blitt offer for sin egen suksess. Han har kjempet mot gigantiske penger. Wenger har vært opptatt av å utvikle spillere, få frem unggutter. Han lever og ånder for den slags. Og så kommer det etter hvert folk som Mourinho, som bare er opptatt av å hente pokalene, sier Thorstvedt, som tror eierne har vært bekymret for de tomme setene på stadion.

– Men når Wenger nå forlater Arsenal, etterlater han seg en legendestatus, som det er vanskelig for nestemann å matche, fastslår Erik Thorstvedt.

– Jeg ber våre fans stille seg bak laget, sier Wenger selv om ønsker å avslutte på et høyt nivå.

– Alle som elsker Arsenal må ta vare på klubbens verdier, sier franskmannen.

